Érdemes a jövő megtakarításaira gondolni

Egyre többen keresik a kiszámíthatóságot a járvány okozta bizonytalanságban.

Évek óta először nőtt jelentősebben azoknak a száma, akik hosszú távú pénzügyi terveket készítenek.

Ugyanakkor az is látható, hogy sokan még mindig készpénzben tesznek félre, vagy megtakarításaikat a bankszámlájukon hagyják lekötetlenül, holott a rendelkezésre álló pénzeszközök befektetésével kedvező hozamot lehet elérni.

Az OTP Bank 2020-as Öngondoskodási Index kutatásának legfrissebb eredményei alapján több évnyi stagnálást követően idén 49 százalékra emelkedett a rövid és hosszabb távú pénzügyi tervet készítők aránya, ami azt is jelzi, hogy egyre többen ismerik fel a megtakarítások fontosságát. Érdemes kiaknázni a Tartós Befektetési Értékpapírszámla (TBÉSZ) nyújtotta lehetőségeket is, hiszen adókedvezmény, vagy adómentesség érhető el ezzel a megoldással. A TBÉSZ-en értékpapírokban lehet kezelni a megtakarításokat, a kezelést szó szerint értve, mert a számlatulajdonos kockázatviselő hajlandóságának, hozamelvárásainak megfelelően folyamatosan változtathatja a választott értékpapírok összetételét a futamidő alatt. A hozamok után járó teljes adómentesség eléréséhez szükséges lekötés időtartama öt év, de már három év után is jár adókedvezmény – olvasható a bank közleményében.

A december a számlanyitást tervező, illetve a lejáró TBÉSZ-szel rendelkező ügyfeleknek is kiemelten fontos hónap. Az előbbiek számára azért, mert a befizetési időszak a számla megnyitásától kezdődően az adott év december 31-ig tart. Ezt követően már nem lehet több pénzt elhelyezni a számlán. Az utóbbiak számára pedig azért, mert decemberben kell nyilatkozniuk arról, hogy a futamidő lejártát követően megtartják-e a számlájukat. Ha valaki már idén új számlát nyit, hamarabb éri el a részleges vagy a teljes adómentességet. Ha valaki úgy dönt, hogy megtartja, lejáró számláját, befizetési időszak nélkül újraindul a lekötési időszak, vagyis megtakarít egy évet a részleges vagy teljes adómentesség ismételt eléréséig.

„A sikeres öngondoskodás kulcsa a tervezés, a megfelelő célok kitűzése, de leginkább a cselekvés. Ebben jó partner az OTP Bank és szakértői, hiszen rendkívül széles portfólióval és megtakarítási tanácsokkal, valamint digitális ügyintézéssel támogatjuk az ügyfeleket abban, hogy ha a szándék megvan, akkor megtegyék a szükséges lépéseket is ahhoz, hogy sikerrel tudjanak hosszútávon gondoskodni magukról és családjukról” – mondja Nyitrai Győző, az OTP Bank megtakarítási szolgáltatások igazgatója.

Akik új számlát nyitnak, tetszőleges összeget, tetszőleges számú alkalommal helyezhetnek el rajta a befizetési időszakban.

Csak az első befizetésnél van alsó limit, 25 ezer forint, ami TBÉSZ nyitása esetén annak megfelelő összegű külföldi fizetőeszköz is lehet.

A befizetett pénzt azonnal be lehet fektetni. Új TBÉSZ-t egy szolgáltatónál évente egy alkalommal lehet nyitni.

„Új TBÉSZ nyitása vagy az OTP Banknál hamarosan lejáró, több mint 17 ezer számla meghosszabbítása azért kínál megfelelő megoldást a megtakarítóknak, mert a mostani, alacsony kamatkörnyezetben nehéz kiemelkedő betétlekötési lehetőséget találni. A TBÉSZ-tulajdonosoknak pedig az adófizetési kedvezmények, könnyítések mellett azzal is komoly előnyt biztosítunk, hogy ezzel a konstrukcióval valamennyi, az OTP Bank által forgalmazott, forintban és devizában kibocsátott értékpapírt (kötvény, részvény, befektetési alap és egyéb strukturált termék) elérhetik” – tette hozzá Nyitrai Győző.