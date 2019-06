Meredek emelkedőn a lakossági hitelpiac

Négy hónap alatt az új személyi kölcsönök és lakáshitelek összege 459 milliárd forintot tett ki, ez 25 százalékos éves növekedést és napi átlagban 3 milliárdos hitelfelvételt jelent.

Továbbra is erős a kereslet a lakossági hitelpiacon. Januártól április végéig a két legfontosabb hitelfajtából, a lakáshitelekből és személyi kölcsönökből összesen közel 459 milliárd forintot folyósítottak a bankok, ez pedig 25 százalékos emelkedésnek felel meg – derül ki a money.hu legfrissebb, jegybanki adatokat feldolgozó elemzéséből.

Átlagban napi 3 milliárd

„A 459 milliárd forintos összeg azt jelenti, hogy napi átlagban a hétvégi napokkal együtt átlagosan 3 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel- és személyikölcsön-szerződéseket a bankok ügyfelei” – mondta Trencsán Erika, a money.hu hitelszakértője. Hozzátette: „A legfrissebb adataink is erőteljes keresletet mutatnak. Az idén, május végéig a money.hu kalkulátoraival

személyi kölcsönökre több mint 106 ezer, a lakáshiteleket magában foglaló jelzáloghitelekre pedig 154 ezer kalkulációt készítettek az érdeklődők.”

A money.hu szakértője elmondta azt is, hogy egyre tudatosabbak a hitelfelvevők, az igénylés előtt megnézik a bankok ajánlatait, és a biztonságra törekednek. Ez azt is jelzi, hogy egyre többen választják a több évig fix törlesztésű hiteleket. „Ugyanakkor sokan csak a kamatokat, a teljes hiteldíjmutatót figyelik, de nagyon fontosak az egyéb feltételek is. Például a jövedelem nagysága vagy a bankok által előírt kötelezettség, például folyószámla. Fontos, hogy ezeket a kötelezettségeket nem csak a hitelfelvételkor kell teljesíteni, hanem a teljes futamidő alatt, különben elveszhetnek a kedvezmények” – emelte ki Trencsán Erika, hozzátéve, a bonyolult feltételek miatt sokszor érdemes szakértő bevonását kérni.

Sebességet válthat a piac

A money.hu előrejelzése szerint lakossági hitelezésben idén látható erőteljes növekedés fokozódhat július elejétől. Utána lesznek ugyanis elérhetőek a legújabb államilag támogatott konstrukciók, köztük a kibővített családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a kistelepüléseken lévő ingatlanokat célzó falusi csok és a babaváró hitel. Ezekre pedig már most, az indulás előtt elég jelentős az érdeklődés, így várhatóan további lökést adnak a fejlődésnek.