Ráharaptak a spekulatív kötvényekre

Többéves rekordra­ ért a spekulatív kötvények piacára öntött pénz mennyisége. A befektetők már a legkockázatosabb papírokat keresik, mert a biztonságosak alig vagy egyáltalán nem adnak hozamot.

Ömlik a pénz a kötvénypiacra, a befektetők pedig lassan már azt sem nézik, melyik eszközbe forgatják a tőkét. Az EPFR Global adatai szerint a június eleje és július dereka közti öt hétben több mint tízmilliárd dollárért vásároltak a befektetők bóvli kötvényeket. Két és fél éve nem volt hasonló periódus, amikor ennyi tőkét öltek volna a spekulatív, befektetésre nem ajánlott kötvények piacába. A befektetők a globális hozamsivatagban még a rendkívül spekulatív eszközöket is megveszik, hogy valami érdemi haszonra tehessenek szert.

Eközben egyre több biztonságos, befektetésre ajánlott eszköz hozama süllyed mélyen a negatív tartományba. Jó példa erre, hogy a német állam 2016 ősze óta először az idén tavasszal értékesített tízéves állampapírokat negatív aukciós átlaghozammal. Sőt, van kilenc olyan euróövezeti tagállam, amelynek az államadóssága tízéves vagy még hosszabb lejáraton ad először pozitív hozamot. A vállalati kötvények körében sem jobb a helyzet: a Deutsche Bank adatsorai szerint 600 milliárd dollárnyi vállalati adóssággal kereskednek negatív hozamon.

A Bloomberg 14 olyan euróövezeti vállalati kötvényt gyűjtött össze, amely befektetésre nem ajánlottként kínál negatív hozamot. A Bank of America High Yield indexe, amely a spekulatív kötvények hozamát összesíti, január óta 190, június eleje óta 85 bázispontot ereszkedett. Az állampapírok között már nemcsak az euróövezetiek, hanem a kockázatosabb visegrádi régió államkötvényhozamai is belekóstoltak a negatív tartományba: a cseh eurókötvények majdnem minden lejáraton negatívak, a hazai állampapírpiacon is láttunk az utóbbi időben nagy keresletet negatív hozamú eszközre, például a három hónapos diszkontkincstárjegyre.

