Stabilan emelkedik a céges kártyák száma

Változatlanul jóval gyorsabban bővül az átlagnál a céges bankkártyák piaca, így 2020 harmadik negyedévének végére már csaknem 740 ezer darabra duzzadt az állományuk Magyarországon. Ennek révén tovább nőhet a vállalkozások részesedése az elektronikus pénzforgalomban is.

Több mint 6 százalékkal ugrott meg a szeptember végéig tartó egy év alatt a Magyarországon kibocsátott üzleti bankkártyák száma, és elérte a 739,7 ezret – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Különösen figyelemreméltó ez a bővülés annak tükrében, hogy az itthon kibocsátott összes kártya száma 3,3 százalékkal nőtt egy év alatt, tehát az üzleti kártyáknál mért ütem csaknem kétszerese az átlagnak. Ennek megfelelően a céges bankkártyák súlya is egyre nagyobb a kibocsátott mennyiségen belül:

a harmadik negyedév végén már elérte a 7,6 százalékot, szemben az egy évvel korábbi 7,4, illetve a 2018 őszén mért 6,8 százalékkal.

Az üzleti kártyák számának viszonylag gyors növekedése több okkal is magyarázható. Az egyik legfontosabb, hogy a cégek pénzmozgásai is egyre inkább elektronikus útra terelődnek, és a gazdaság fokozatos fehéredése miatt már nem is nagyon éri meg ragaszkodni a készpénzhez.

A kibocsátott darabszám növekedéséhez a digitalizáción túl a készpénzbefizetésre alkalmas bankjegykiadó automaták terjedése is hozzájárulhatott, hiszen az arányaiban még mindig nagy készpénzforgalmat lebonyolító kisvállalkozásoknak a pénztári időn kívüli befizetés lehetősége – ráadásul azonnali jóváírással – igen vonzó lehetőséget nyújt. Így

abban, hogy 2020 harmadik negyedévében már csaknem 420 milliárdnyi készpénzt fizettek be az erre alkalmas automatákba – 23,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban –, fontos szerepe lehetett a vállalkozásoknak és az üzleti bankkártyáknak is.

A céges kártyák darabszámát persze az is jócskán növelhette az elmúlt években, hogy a vállalkozásoknál – a számlához való könnyebb hozzáférés végett – igen elterjedt a társkártyák használata.

Az elmúlt évek gyors növekedése mellett is számítani lehet arra, hogy az üzleti kártyákat használó vállalkozások és egyéb gazdálkodószervezetek köre tovább bővül Magyarországon. A kibocsátott plasztikok számának emelkedését az elfogadói hálózat gyarapodása és az elektronikus fizetési tranzakciók növekvő súlya egyaránt támogatja, és persze az is, hogy a kártyák fenntartási költségeit többszörösen ellensúlyozzák a használatukból eredő előnyök már az egészen kicsi méretű vállalkozásoknál is.