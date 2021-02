Van olyan bank, ahol nem probléma, ha van jelzálog a fedezetként felajánlott ingatlanon, máshol az otthonfelújítási hitel helyett egy alternatív termékkel rukkolnak elő. Színesen reagálnak a hazai bankok az új lakásfelújítási slágerre.

Február elseje óta igényelhető több banknál is az otthonfelújítási kölcsön , amely a lakásfelújítási támogatás igénybevételéhez szükséges, legfeljebb hatmillió forintos önerő előteremtéséhez hivatott segítséget nyújtani a kormány szándékai szerint.

Mivel a lakásfelújítási támogatás utófinanszírozású, a hitelkonstrukció olyan családoknak nyújthat átmeneti segítséget, amelyek nem rendelkeznek nagyobb megtakarítással ahhoz, hogy kifizessék a felújítási munkálatokat és az anyagköltséget.

A konstrukció igen kedvező, legfeljebb 3 százalékos kamattal vehető fel, a futamidő legfeljebb 10 év lehet. A kölcsönt a bankoknál igényelhetik az ügyfelek. Ez azt jelenti, hogy nem elég pusztán a felújítási támogatás feltételeinek megfelelni – amelyet itt azonnal ellenőrizhetünk –, hanem a bank hitelbírálatán is át kell menni.

A hitelbírálat során a kölcsönnel terhelhető jövedelmet kell igazolni és ingatlant kell felajánlani fedezetként. Az utóbbival kapcsolatban kérdés, hogy problémát jelenthet-e az otthonfelújítási hitel igénylése azok számára, akik még fizetnek egy, a felújítandó ingatlanra felvett lakáshitelt, de a felújítási hitelt egy mási banknál szeretnék igényelni.

Ebben az esetben ugyanis a lakáshitelt folyósító banknak már van bejegyezve jelzálogjoga az ingatlanra, egy másik bank pedig nem szívesen fogad el olyan ingatlant fedezetként, amelyiknél csak a második ranghelyre tudja bejegyeztetni a jelzálogjogát.

A Bank360.hu éppen ezért megkérdezte a pénzintézeteket, hogy ilyen esetben hogyan fognak eljárni. Arra is kíváncsiak voltak, hogy mikortól válik elérhetővé a konstrukció a banknál.

A Budapest Banknál március 1-től lesz elérhető a hitel. Náluk nem akadály, ha már van másik banknak bejegyezve jelzálogjoga az első ranghelyre, azonban a zálogjoggal rendelkező pénzintézet döntése, hogy az őt követő ranghelyre való bejegyzéshez hozzájárulását adja-e. Ha az ügyfél valamilyen okból nem felel meg az igénylési feltételeknek, a Budapest Bank alternatív terméket kínál.

A CIB Bank egyedi utat választott: a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön alternatívájaként meglévő szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitelét kínálja az ügyfeleinek felújításhoz márciustól. Azok az ügyfelek, akik igazoltan felújítási munkálatokra veszik majd fel a hitelt, költségvetési terv vagy vállalkozói szerződés bemutatása mellett kamatkedvezményben részesülnek. Ha jogosultak a felújítási támogatásra, a futamidő alatt a bank egyszeri díjmentes előtörlesztést biztosít 3 millió forintig. A CIB Bank konstrukciója azért is érdekes, mert 6 millió forint helyett akár 10 millió forintot is felvehetnek az ügyfelek, és választhatnak 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelt is.

Az Erste Banknál február elseje óta elérhető az otthonfelújítási hitel. A pénzintézet arról tájékoztatta a Bank360-at, hogy amennyiben egy ügyfél náluk szeretné igénybe venni az otthonfelújítási kölcsönt, akkor egy esetlegesen másik bank által nyújtott jelzáloghitelt az Erste Banknál kell kiváltani.

A K&H Banknál már felvehető a hitel, a Bank360 jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos kérdésével kapcsolatban azt közölték: minden hitelkérelmet egyedileg bírálnak el.

A Magnet Banknál várhatóan március 1-től lesz elérhető a hitel. A Bank360-at úgy tájékoztatták, hogy általános szabályaik szerint nem fogadnak el fedezetként olyan ingatlant, melyre egy másik banknak már jelzálogjoga van bejegyezve.

Az MKB Bank dolgozik a termék bevezetésén. Alapvetően nem lesz kizáró ok náluk, ha már egy másik banknak van bejegyezve jelzálogjoga az ingatlanra.

Az OTP Banknál már elérhető a hitel. A bank jelzése szerint nem kizáró tényező, ha már van jelzálog az ingatlanon.

A Raiffeisen Bank arról tájékoztatta a Bank360-at, hogy néhány nap múlva indul az otthonfelújítási hitellel.

A Sberbank is egyedi terméket kínál az otthonfelújítási hitel helyett: egy alternatív személyi kölcsönt, amely a bank tájékoztatása szerint kedvezőbb törlesztőrészletű lesz, mint az otthonfelújítási hitel. A bank kiemeli, hogy személyi kölcsönük előnye például, hogy nincs szükség értékbecslésre és teljesen online igényelhető lesz a kölcsön.

A Takarékbanknál már elérhető a kölcsön és adható jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén is, de csak úgy, ha az igénylő ad egy igazolást a fennálló hiteltartozásról és egy hozzájárulást a másik banktól a Takarék részére történő önálló zálogjog bejegyzéséhez. Szükséges még továbbá, hogy az ügylet probléma-, és lejárt tartozástól mentes legyen.

Az UniCredit Bank február második felétől nyújtja majd a hitelt, ahol meghatározott feltételekkel felvehető lesz a kölcsön akkor is, ha már van jelzálog az ingatlanon.

Ha nem megy az igénylés

Bár az államilag garantált 3 százalékos hitelnél valamivel költségesebb, egy személyi kölcsön megfelelő megoldás lehet abban az esetben, ha az otthonfelújítási hitel igénylése dugába dől. A Bank360.hu személyi kölcsön kalkulátora alapján 6 000 000 forintot 96 hónapos futamidőre nettó 250 000 forintos jövedelem, a folyósító hitelintézethez való érkeztetésével például 87 249 forintos törlesztőrészlettel igényelhetünk, amelybe, ha betörlesztjük az igényléstől számított 10 hónap múlva a lakásfelújítási támogatás 3 millió forintos összegét, a hátralevő futamidőre 40 108 forint lesz a törlesztőrészlet.