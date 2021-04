A második félévtől erősödhet a forint is

Az Európai Unió keleti szárnyán is gyenge a kereslet, de miként Nyugaton, itt is emelkedhet az infláció, ám várhatóan csak rövid távon

– vélik a Raiffeisen elemzői. Ez nem jó hír a régió devizáinak, hiszen a jegybankok aligha reagálnak számottevő szigorítással, az év második felében azonban sok elemző szerint az árak emelkedése és a fizetőeszközök gyengülése is megfordulhat.

A szakemberek – köztük az Euró­pai Központi Bank főközgazdásza, Philip Lane – aggódnak, hogy a járványzárlatok megroppanthatják az eurózóna összkeresletét.

Közép-­Európában akár még több ok is lehet erre, hiszen a pandémia újabb hulláma ezt a régiót érinti legsúlyosabban. Ami az inflációt illeti, a viszonylag gyenge kereslet hosszabb távon az áremelkedések ellen hat, rövid távon azonban számos tényező a kontinens mindkét oldalán felfelé hajtja az inflációt, Közép-Európában az euróövezeti átlagnál jóval magasabb, 3-4 – sőt Magyarország esetében majdnem 5 – százalék körüli szintre. A múlt héten közzétett márciusi beszerzésimenedzser-in­dexek a gazdaságok jóval lassúbb élénkülését vetítik előre, mint Nyugaton, sőt a magyar mutató már második hónapja a stagnálást jelző 50 pont alatt volt.

Az olajárak emelkedése az egy évvel ezelőtti csaknem két évtizedes mélyponthoz képest várhatóan április–májusban jár majd a legerősebb, 0,4-0,8 százalékpontos inflációnövelő hatással a Raiffeisen régiós elemzése szerint: az üzemanyagárak súlya a magyar fogyasztói indexben 6, Lengyelországban 5,7, Csehországban 3,3 százalék. Ez a háztartási energia áraira is hatással van, amelyeket Romániában és Lengyelországban ráadásul az idén enélkül is jelentősen emelnek. Csehországban és Magyarországon idén növekedett a dohánytermékek adóterhe, és a lengyeleknél is voltak adó- és díjemelések. Kockázatos, hogy a szolgáltató szektorban, amint nyithatnak a zárlatok után, újraárazhatják a díjszabást. A változékony árakat kiszűrő maginfláció­ban azonban hamarosan fordulat várható a régióban, már csak azért is, mert egy évvel ezelőtt makacsul magasan maradt.

Az alacsonyabb árak irányába hat, hogy a régió országaiban idén várhatóan 0,3-1,4 százalékponttal emelkedhet a munkanélküliség rátája, kivéve Magyarországon, ahol némileg még csökkenhet is

– írta a tanulmány.

A régió devizái az elmúlt hetek-hónapok gyengülése után rázós pályán maradhatnak rövid távon, a Reuters új havi elemzői felmérése szerint azonban egyéves távon szépen erősödhetnek: a zloty a 12 éves mélyponthoz közeli 4,6-es szintről az euró ellenében 4,4-re, a cseh korona az ötéves mélypontot jelentő 27 feletti árfolyamról 25,4-re, a forint 361-ről 355-re. A lej azonban a felmérés szerint a 4,92 körüli rekordgyenge szintekről még tovább, 4,96-ra eshet az euró ellenében. Hétfőn az euró-forint kurzus a 361,7-es szintről egészen 360 közelébe ereszkedett vissza, de erősödtek a régió fontosabb devizái is.