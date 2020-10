A megbízások harmada már öt másodpercen belül teljesül

A korábbi bankközi klíringrendszerben regisztrált átutalási forgalom harmada került át az azonnali fizetési rendszerbe a márciusi indulást követő négy hónapban. Nagy kérdés, hogy az átutalások forgalmában is hoz-e hasonló változást az ősz, amikor a kötegelt vállalati utalások is bekerültek a rendszerbe.

Rendkívül sikeresen indult az azonnali fizetés rendszere (AFR) – legalábbis ezt támasztják alá a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közölt adatok.

A március elsején elindult rendszerben négy hónap alatt 35,8 millió átutalást hajtottak végre, ezek értéke meghaladta az 5 ezermilliárd forintot.

A bankközi klíringrendszer (BKR) összes átutalásának közel a harmada, 31,8 százaléka került át a napi tíz ciklus helyett az öt másodpercen belül teljesülő rendszerbe. Ugyanakkor mindez a BKR-en keresztüláramló összegnek mindössze a 12,2 százalékát teszi ki.

Egyértelműnek látszik, hogy az azonnali elszámolás a napközbeni BKR-elszámolási ciklusoktól vesz el teret, hiszen az éjszakai elszámolásban jellemzően a Magyar Államkincstár által indított átutalásokat bonyolítja le a BKR. Miután ezeket a tranzakciókat egyelőre nem lehet az AFR-ben továbbítani, így az éjszakai elszámolás esetében lényegében nem látható változás sem a tranzakciók számát, sem az értékét illetően – ez utóbbi nem meglepő, hiszen a nyugdíj és a családi pótlék utalásában nincsenek gyors változások.

Míg a tranzakciók darabszámában az AFR miatt drasztikusan visszaesett a napközbeni BKR-elszámolás súlya – a februári 71,4 százalékos részarány 41,8 százalékra zuhant márciusra –, addig a tranzakciók értékében a napközbeni BKR-elszámolásban mindössze 10-15 százalékos visszaesés látható – legalábbis az MNB nyilvánosan is elérhető április–júniusi összevetése szerint. Ezen a téren biztosan változás következik be, hiszen szep­tembertől a vállalati kötegelt átutalásokat (például a bérfizetést) is beengedte a rendszer.

A fentiek miatt borítékolható, hogy az őszi adatokban számottevően megugrik majd az egy utalási tranzakcióra jutó átlagos összeg. Ez jelenleg az azonnali fizetési rendszerben még 15 ezer forint alatt marad, ami rendkívül távol van attól a tízmillió forinttól, ahol az MNB meghúzta az AFR-utalások értékhatárát. Persze, ha ebből az aspektusból vizsgálódunk, a napközbeni BKR-elszámolásban is nagyon távol vagyunk a tízmillió forintos limittől:

a jegybank adatai szerint az immár döntően csak a vállalati ügyfelek által használt rendszerben az átlagos utalási összeg 700 és 760 ezer forint között mozgott a tavaszi hónapokban.

A korábban már említett fix összegű juttatások miatt aligha meglepő, hogy az éjszakai elszámolási ciklusban a legalacsonyabb – 90 ezer forint alatti – az egy tranzak­cióra jutó utalt összeg.

A statisztikák azt is visszaigazolják, hogy az ügyfelek valóban megszerették az AFR újdonságát, azt, hogy az átutalások esténként és hét végén is teljesülnek, amikor a BKR nem működik. Ha ugyanis pusztán arról lett volna szó, hogy a banki zárás után beadott tranzakciók tudnak az új rendszerben azonnal teljesülni, akkor az AFR indulását követően drasztikusan vissza kellett volna esniük az első, reggeli BKR-ciklusban megvalósuló tranzak­cióknak, amelyek dön­tően az előző munkanapi zárás után beadott tételeket takarják. Az MNB adatai szerint azonban a februári adatokhoz képest a napnyitó elszámolási ciklusban lényegében az egész napra jellemző átlagos visszaesés látszik csak, azaz a bankok által közölt, a napi forgalom 10-30 százalékára tehető zárás utáni utalás java olyan megbízáshoz köthető, amelyet valóban az új rendszer adta lehetőségek miatt indítottak este az ügyfelek.