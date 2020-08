Bizonytalan időszak vár a brit bankokra

Idén valószínűleg nem kapja meg az uniós működési enge­délyt a brit pénzügyi szektor, ezért tagjai kénytelenek lesznek a tagállamokkal külön-külön megegyezni, ami tovább nehezíti a helyzetüket.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért felelős alelnöke figyelmeztetett, hogy London pénzügyi központjának, a Citynek akár jövő évig is várnia kell, mire kiderül, megkapja-e az uniós országok teljes pénzügyi piacának eléréséhez szükséges engedélyeket – számolt be tegnap a Financial Times. Brüsszel ugyanis a következő hónapokban nem lesz kész arra, hogy megítélje, megfelelnek-e a britek bizonyos uniós feltételeknek, mivel a szervezet saját szabályozásai is változnak

Az Egyesült Királyság különleges státusza az év végén szűnik meg, miután véget ér az EU-ból való kilépést követő átmeneti időszak.

A bizottság alelnökének intése ismét rávilágít arra, hogy milyen bonyodalmak és bizonytalanság vár a brit bankokra és alapkezelőkre a jövő év elejétől, amikor elveszítik a „pénzügyi szolgáltatási útlevelüket”, vagyis a jogot, hogy kihasználják az egységes piac adta előnyöket. A banki és a pénzügyi szektor több más szolgáltatással együtt nagyrészt kimarad az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni kapcsolatairól folyó tárgyalásokból, amelyek elsősorban az árukereskedelemre vonatkoznak.

Az utóbbival kapcsolatban kedden kezdődik meg Brüsszelben az újabb egyeztetési forduló, ezenkívül még kettőnek az időpontját tűzték ki szeptember 7-re, illetve 28-ra. David Frost, a brit delegáció vezetője még mindig bízik benne, hogy a jövő hónapban sikerül tető alá hozni a megállapodást, és a múlt héten Micheál Martin ír kormányfő is úgy vélekedett, hogy van esély a kompromisszumra. Tegnap, az újabb forduló előtt erősödött a font a dollárral és az euróval szemben is.

A pia­con sokan feltételezik, hogy a politikusok az utolsó pillanatig várnak a megállapodással – miért engednének, ha van még idejük?

– értékelte a helyzetet a Reutersnak Jane Foley, a Rabobank vezető devizastratégája, aki szerint „ha világosabbá válik, hogy nem lesz megegyezés, vagy lesz ugyan, de olyan, amely nem elégíti ki a brit gazdaság több szektorának várakozásait, akkor ismét sebezhetővé válik a font”. Ha a dollár továbbra is gyenge marad, akkor ez a sebezhetőség az euróval szemben mutatkozik majd meg – tette hozzá.

