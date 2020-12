Intesa Sanpaolo az év bankja Nyugat-Európában

A CIB Bank anyabankja, az Intesa Sanpaolo nyerte a The Banker magazin „The Bank of the Year in Western Europe” és „The Bank of the Year in Italy” elismerést, ezzel az Intesa Sanpaolo lett az első olasz bank, amelyet Nyugat-Európa legjobb bankjának választottak – olvasható a bank közleményében.

A díj nemzetközi bírálótestülete a kiválasztásakor figyelembe vette az Intesa Sanpaolo erős pénzügyi teljesítményét és az olasz UBI Banca-val történt sikeres egyesülését, amely tovább erősíti az Intesa Sanpaolo európai versenyhelyzetét. A testület külön értékelte az Intesa Sanpaolo koronavírus járvány során mutatott, az olasz gazdaság és társadalom támogatásában meglévő létfontosságú szerepét.

Marco Elio Rottigni, az Intesa Sanpaolo nemzetközi leányvállalati részlegének vezetője kijelentette:

„Az Intesa Sanpaolo Európa egyik legjobban teljesítő bankcsoportja, kiemelkedik mérlegének erősségével. Az olasz UBI Bancaval való egyesülés után a piaci kapitalizáció szerint az euróövezeti rangsor első helyén áll,

számos teljesítmény és pénzügyi mutató szerint a legjobb európai bankok közé tartozik. Az elismerés nemcsak ezeket az erősségeket tükrözi, hanem azt is, hogy az UBI Banca felvásárlása utat nyitott olyan innovatív banki egyesülési technikák előtt, amelyeket az olasz szabályozó hatóságok nagyra értékeltek és jóváhagytak.”