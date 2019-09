Kétezer forintos érmén a magyar vizsla

Magyar vizsla megnevezéssel 2000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank az Országos Vadásznap keretében, szombaton. Az emlékérmével egy új, a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozatot indít a jegybank – áll az Magyar Nemzeti Bank közleményében.

A Magyar pásztor- és vadászkutyafajták gyűjtőfogalom kilenc kutyafajtát foglal magában, 2017-ben a Hungarikumok Gyűjteményébe került. Közülük világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutyafajta a rövidszőrű magyar vizsla.

A rövidszőrű magyar vizsla tudatos tenyésztése 1712-ben Trencsén megyében indult. 1930-ban írták le a fajtastandardot, amelyet 1935-ben a Nemzetközi Kinológiai Szövetség hagyott jóvá, így a magyar vizsla felkerült a nemzetközileg is elismert nemzeti fajták hivatalos listájára. A magyar vizsla ősi, önálló fajta nagyfokú vérszilárdsággal. A drótszőrű vizsla tenyésztése a 30-as években indult meg, 1943-ban mutatták be és bírálták az első sárga drótszőrű magyar vizslát, majd 1966-ra vált nemzetközileg elismert fajtává. Elegáns megjelenés, könnyed felépítés, harmonikus mozgás jellemzi. Kedves, engedelmes természetű, intelligenciájával a vizslák közül is kiemelkedik. Sokoldalú, nemcsak vadászkutya, hanem a család kedvence és a gyerekek játszópajtása is, házőrzésre ugyanakkor nem alkalmas.