Majdnem minden fiók nyitva van

Néhány ideiglenesen bezárt egységtől eltekintve a hazai bankok teljes fiókhálózata várja az ügyfeleket a koronavírus-járvány harmadik hullámában is. A fiókbezárás csak végső opció.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a koronavírus harmadik hullámával kapcsolatban a hitelintézetek figyelmébe ajánlotta az első hullám idején készült körlevelét, amely a veszélyhelyzet negatív hatásainak enyhítésére szükségesnek tartott intézkedéseket tartalmazza. Mint ismert, akkor a bankfiókok 94 százaléka nyitva volt. Ebben szerepe volt annak is, hogy a járvány első szakaszában a Magyar Bankszövetség is ajánlást tett tagjainak, amelyet követve a hazai bankok egységes metodika szerint működtek.

Jelenleg ennél is jobb a helyzet. Az OTP Bank 361 egységből álló hazai hálózatában kedden hat egység (az ácsi, az adonyi, a baktalórántházi a polgárdi, valamint az egyik győri és salgótarjáni fiók) volt zárva, ezek nem tervezett, ideiglenes bezárások voltak

– közölte a Világgazdasággal az OTP.

A Takarékbank 745 egységének csak mintegy 1,6 százaléka nem nyitott ki rendkívüli okok miatt, emellett a fiókok 0,5 százaléka rövidített nyitvatartással működik.

745 egységének csak mintegy 1,6 százaléka nem nyitott ki rendkívüli okok miatt, emellett a fiókok 0,5 százaléka rövidített nyitvatartással működik. A Budapest Bank 92 bankfiókjából kedden 91 várta az ügyfeleket rendes nyitvatartással, mindössze egy fiókot kellett néhány napra bezárni.

92 bankfiókjából kedden 91 várta az ügyfeleket rendes nyitvatartással, mindössze egy fiókot kellett néhány napra bezárni. Az MKB -nál kedden mind az 51 bankfiók a rendes nyitvatartással működött,

-nál kedden mind az 51 bankfiók a rendes nyitvatartással működött, az Ersténél is mind a 106 kirendeltség rendben fogadta az ügyfeleket,

is mind a 106 kirendeltség rendben fogadta az ügyfeleket, ahogy hétköznapokon a 206 K&H-fiók is működik. A K&H-nál a bevásárlóközpontokban található bankfiókok a korlátozások idején szombatonként nem lesznek nyitva.

is működik. A K&H-nál a bevásárlóközpontokban található bankfiókok a korlátozások idején szombatonként nem lesznek nyitva. A CIB Bank két budapesti – a pesterzsébeti és a Bajcsy-Zsilinszky úti – fiókja már december óta ideiglenesen zárva tart, a győri és a gödöllői fiók rövidített nyitvatartással üzemel, a többi bankfiók kedden rendes nyitvatartással várta az ügyfeleket.

A pénzintézetnél elmondták, bankfiókjaikban tavaly óta a délutáni órákban leginkább azokat az ügyfeleket fogadják, akik időpontot foglaltak, a K&H is az időpontfoglalást ajánlja ügyfeleinek.

Tervezett fiókbezárásra egyik lapunknak válaszoló hitelintézet sem készül.

Ahogy a CIB -nél elmondták, céljuk, hogy kirendeltségeik a járványhelyzet ellenére is az ügyfelek rendelkezésére álljanak. Szükség esetén átcsoportosításokkal, rövidített nyitvatartással oldják meg a működést, és csak elkerülhetetlen esetben zárnak be ideiglenesen fiókot.

-nél elmondták, céljuk, hogy kirendeltségeik a járványhelyzet ellenére is az ügyfelek rendelkezésére álljanak. Szükség esetén átcsoportosításokkal, rövidített nyitvatartással oldják meg a működést, és csak elkerülhetetlen esetben zárnak be ideiglenesen fiókot. Az MKB -nál és az Ersténél is úgy nyilatkoztak, hogy a pandémiás helyzet alakulásától függően a tavalyi tapasztalatok alapján elsősorban a nyitvatartási idő csökkentésével, illetve az érintett fiókokra vonatkozó csökkentett szolgáltatásokkal tervezik az ügyfélforgalom fenntartását, és ők is csak végső esetben zárnának be ideiglenesen fiókot.

-nál és az is úgy nyilatkoztak, hogy a pandémiás helyzet alakulásától függően a tavalyi tapasztalatok alapján elsősorban a nyitvatartási idő csökkentésével, illetve az érintett fiókokra vonatkozó csökkentett szolgáltatásokkal tervezik az ügyfélforgalom fenntartását, és ők is csak végső esetben zárnának be ideiglenesen fiókot. A K&H -nál szintén az átcsoportosításokban gondolkodnak létszámhiány esetén.

-nál szintén az átcsoportosításokban gondolkodnak létszámhiány esetén. A BB -nél úgy látják, meglévő kapacitásaikkal tudják kezelni a helyzetet. Vannak forgatókönyveik arra az esetre, ha a megbetegedések száma jelentősen megnőne.

-nél úgy látják, meglévő kapacitásaikkal tudják kezelni a helyzetet. Vannak forgatókönyveik arra az esetre, ha a megbetegedések száma jelentősen megnőne. A Takarékbanknál is a többi hitelintézethez hasonló eszközökkel élnek, ha valahol fiókbezárást kell elrendelni, a legrövidebb időn belül igyekeznek újra kinyitni. A pénteki nyugdíjfizetési napon különösen nagy figyelmet fordítanak arra, hogy minimalizálják az esetleges szolgáltatáskiesést.

Az esetleges fiókbezárásokról természetesen minden hitelintézet azonnali tájékoztatást ígért az ügyfeleknek, ezt az MNB is elvárja. Az MNB ajánlásai szerint az esetleges fiókbezáráskor a banknak gondoskodnia kell arról is, hogy a jellemzően a fióknál lévő és a környékbeli ATM-ekben megfelelő mennyiségű készpénz legyen.

Az első hullám idején több bank is zárt be fiókot egy-egy napra fertőtlenítő takarítás miatt, miután kiderült, hogy koronavírus-fertőzött dolgozójuk volt; az újranyitást átirányított vagy tesztelt kollégákkal oldották meg. Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója a múlt heti gyorsjelentésről tartott tájékoztatón arra emlékeztetett, hogy egy dolgozóra vetítve talán az OTP tesztel a legtöbbet a munkatársak között, megítélésük szerint így működtethetők biztonságosan a bankfiókok. Ugyanakkor – tették hozzá a banknál – mindig az aktuális helyzetnek megfelelő intézkedéseket hoznak, a cél az ügyfelek és a kollégák védelme.

A CIB-nél és az OTP-nél is jelezték, hogy a fiókok mellett egyre gyakoribb az online ügyfélszolgálatok, az internetbank és mobilbank használata, ezeken keresztül továbbra is majd minden banki ügy elintézhető. Az MNB emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a bankoknak továbbra is lehetőséget kell biztosítaniuk az ügyfelek személyes panasztételére, ám – tették hozzá a jegybankban – a járvány intenzitásának esetleges fokozódása esetén akár indokolttá válhat az áttérés az írásbeli (s ezen belül az elektronikus úton történő), illetve a telefonos panasztételi lehetőség megteremtése is.