A Disney+ is az online premierben hisz

Az amerikai vírusfertőzés miatt többször is elhalasztották a Walt Disney stúdió idei legnagyobb dobásának, a Mulan című filmnek a premierjét. A cég vezetése végül úgy döntött, hogy a legfontosabb piacnak számító Egyesült Államokban nem a mozikban mutatják be az új szuperprodukciót, hanem saját streamingszolgáltatásán, a Disney+-on lehet először megnézni. A pre­mier nem ingyen járt az alig hétdolláros havi előfizetéshez, hanem külön kölcsönzési díj fejében, mégpedig a magyar pénztárcákhoz mérten vaskosnak mondható 30 dollárért. Ennek ellenére az akció sikeres volt: az első hétvégén 1,12 millióan töltötték le a filmet, és az online premier az előfizetések számát is jelentősen megnövelte.

A bevételek terén azonban még nem kézzelfogható a siker: a letöltések 33,5 millió dolláros értékéhez a nemzetközi mozibemutatókból csupán 5,9 millió dollár adódott hozzá a nyitó hétvégén. Ez egyelőre jelentősen elmarad a gyártás 200 millió dollárt megközelítő költségétől, és akkor még nem beszéltünk az óriási marketingkiadásokról.

Aggódni azonban korai lenne, hiszen számos országban – a többi között Magyarországon is – egy héttel később indul a film vetítése, és az is borítékolható, hogy az online pre­mier ellenére a tényleges moziba kerülés az USA-ban újabb lendületet ad majd a filmnek. Ráadásul a legfiatalabb streamingszolgáltató, a Disney+ az előfizetések növelésével csökkentheti lemaradását a versenytársakkal szemben.

A Disney stratégiája biztató, annak ellenére, hogy a cég három legfontosabb lábából kettőt elkaszált a járvány, úgy tűnik, sorozatos jó döntésekkel a vízfelszín felett tud maradni a cég. A most felépített harmadik láb, a streamingszolgáltatás megadhatja azt a pluszt a szórakoztatóparkok és a filmgyártás mellé, amellyel a cég kiugró eredményeket érhet el.

A grafikonon március óta trendszerű a növekedés, de mivel a múlt év végi csúcshoz képest még mindig 15 százalékkal elmarad a részvény ára, úgy gondolom, van még potenciál a további növekedésben.