Átírhatja az euró kilátásait Macron terve

A francia elnök, Emmanuel Macron fontos lépéseket tett a sárga mellényes mozgalom nyomására, de ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés: hogyan változik meg az Európai Unió narratívája a költségvetési fegyelemmel kapcsolatban?

Macron a hét elejei televíziós beszédének tanúsága szerint a tüntetések hatására felismerte a társadalomban lévő feszültségeket, és ennek megfelelően valós, a zsebeket érintő lépéseket tesz. A többi között

elmarad a jövő év elejére tervezett üzemanyagadó-emelés,

növekszik a minimálbér,

visszavonják az alacsony bérekre tervezett adóemelést,

megszűnik a túlórára fizetett bér megadóztatása,

és nem állítják vissza a vagyonadót sem, amit viszont szívesen látott volna a sárga mellényesek többsége.

Macron bejelentett intézkedései az előzetes számítások szerint jócskán az EU-szerte egyezményes GDP-arányos 3 százalék fölé viszik a francia költségvetés 2019. évi deficitjét, akár 3,5–3,6 százalék is lehet a hiány, a GDP alakulásától függően. Ez pedig drámai hatással lehet az uniós viszonyokra, egyebek közt az euró kilátásaira is, mivel az unió egyik magországa sértené meg a fő EU-s értékek közé tartozó fiskális fegyelmet, ami nagyjából lenullázza az EU hitelességét az olasz kormánnyal való tárgyalásokon.

Az olaszok a költségvetési hiány növelését szeretnék elérni az EU tárgyalódelegációjánál, és egy olyan álláspont, amely szerint a franciáknak szabad azt, amit az olaszoknak nem, nyilvánvalóan elfogadhatatlan lenne, és felerősítené az olasz kormánykörök felől is észlelhető kilépéspárti hangokat.

Másrészt viszont a francia kormány kényszerűnek látszó intézkedései azt is kiválthatják, hogy az EU országai körében felerősödik a megszorító intézkedések elleni hangulat, akár a Stabilitási és növekedési paktum fő követelményei is enyhülhetnek (most a költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, az államadósságnak pedig kevesebbnek kell lennie a GDP 60 százalékánál), és ennek növekedésösztönző hatására az euró meredek emelkedésnek indulhat. Egy ilyen forgatókönyv realitása nagymértékben függ attól, hogy az új német vezetés hogyan viszonyul egy uniós szintű fiskális expanzióhoz.