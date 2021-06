Az autóipar után eredt a Continental

A fékrendszerek, autóbiztonsági berendezések, abroncsok és más ipari alkatrészek gyártására specializálódott Continental részvényei az elmúlt hetekben elkezdtek emelkedni. Bár a gazdasági fellendülés hatására az autóipari papírok gyorsan kedveltté váltak, a beszállítókat nyomás alatt tartotta a félvezetők és más alkatrészek hiánya.

Ezt a helyzetet tükrözte a május elején kiadott 2021-es értékesítési és EBIT-előrejelzés is, amely 20 százalékkal maradt el az elemzői várakozásoktól.

Az alacsony marzsokat a német vállalat nemcsak a logisztikai és termelési problémákkal magyarázta, hanem az is látszik, hogy az ADAS vezetéssegítő rendszer fejlesztési költségei is magasabbak lesznek a korábban vártnál. Szerencsére a nehezebb időszakokban – ahogy a járvány alatt is – a Continentalt kisegíti az abroncsüzletága, amely a használatban lévő autók gumijainak időszakos cseréje miatt nincs kitéve az újautó-eladások ingadozásainak.

Annak ellenére, hogy világszerte csökkent a megtett kilométerek mennyisége, a gumiabroncsok értékesítése 2020-ban stabil pályán maradt. Idén az újautó-értékesítések hirtelen megugrása a Continental számára jó lehetőség, mivel a csoport bevételének 59 százaléka a gumiüzletágból érkezik. A top 5 autóipari megrendelő, a Daimler, a Stellantis, a Ford, a Renault-Nissan-Mitsubishi és a Volkswagen hónapról hónapra egyre több autót gyárt és ad el. A csoport bevételeinek fele Európából érkezik, ezért is logikus, hogy az európai nyitással és az ipari bizalmi indexek szárnyalásával elindult a Continental árfolyama is.

Néhány hónap múlva a korábban Powertrain néven ismert elektro­mobilitási divízió, a Vitesco Technologies a tervek szerint önálló útra indul. A Continental spin-off időpontját 2021 szeptemberére tervezi, és idei terveit már a Vitesco nélkül tette közzé.

Ezek szerint az emelkedő alapanyagárak ugyan 150 millió euró extra költséget jelentenek majd, de ezt betakarja a cseregumiabroncsokból származó pluszbevétel.

A várhatóan 5–7 százalék között alakuló EBIT-marzs és a várt szabad cash flow miatt 20 százalékkal lehet alulértékelt a Coninental.