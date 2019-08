Célárfolyam alatt a Casino

A francia kiskereskedelmi hálózat, a Casino Guichard Perrachon S. A. az elmúlt hónapokban viharos eseményeket élt meg, ami negatívan hatott mind a kötvényeinek, mind a részvényeinek az árfolyamára. Májusban a Casino főtulajdonosa, a Rallye S. A. csődvédelemhez folyamodott, amelyben fél év alatt megoldást kell találnia jelentős adósságállományának leépítésére.

Ez akár a Casino cégben meglévő érdekeltségének eladását is eredményezheti, ennek a forgatókönyvnek a megvalósulására a piac is egyre nagyobb esélyt lát.

Két hitelminősítő is csökkentette a Casino adósságállományának minősítését azzal az indokkal, hogy a csődvédelem kockázattal jár a cég és annak hitelezői számára, és kérdéseket vet fel a csoport irányítási normáinak megbízhatóságáról. A Casino a pénzügyi helyzetének javítására folytatta eszközeinek értékesítését, több Franciaországon kívüli érdekeltségét is eladta az elmúlt hetekben, amivel több százmillió euró készpénzhez jutott.

Emellett 2020-ig a részvényei után járó osztalék kifizetését is felfüggesztette, mivel a pénzt az adósságállomány csökkentésére szeretné fordítani. Ez a Casino-kötvényesek szempontjából mindenképpen pozitív hírként értékelhető, hiszen így a nagytulajdonos, a Rallye nem tudja a korábbi évekhez hasonlóan nagymértékben kivenni a pénzt a cégből. A Casino július végén tette közzé féléves eredménybeszámolóját, amely ked­vezőbb lett az elemzői várakozásoknál, a francia üzletág jobb teljesítményének és a növekvő szabad készpénznek köszönhetően. Több elemzőház is módosította a részvényekre vonatkozó ajánlását, amelyek elég vegyes képet mutatnak, 29 és 56 euró között szóródnak. A piaci átlag 36 euró, ami a mostani értéknél csaknem 10 százalékkal magasabb. A cég kötvényeinek árfolyama egy év alatt 10–40 százalékkal értékelődött le, és az elmúlt hetekben napvilágra került pozitív hírek ellenére is csak kisebb emelkedést mutatott.

Kérdés tehát, hogy a piac mikor árazza be ezeket az információkat.