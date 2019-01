Elérheti a 14 ezer forintot az OTP

Már jó ideje az OTP a vezető részvény a piacon, amit a minap azzal is bizonyított, hogy sikerült új csúcsra törnie. Miközben az egyik oldalon viharfelhők, addig a másik oldalon – a segíts magadon, az Isten is megsegít jegyében – a pozitív események gyülekeznek. Romániában is bankadót vet ki a kormány, ami igen érdekes konstrukció, a bankközi kamatláb és a bankok pénzügyi eszközei alapján számított sarc.

A jelenlegi állapotban becslésünk szerint ez évente 5 milliárd forintjába kerülhet az OTP-nek. Az is igaz, hogy az elmúlt negyedévekben a visszaírásoknak is köszönhető nagyon alacsony céltartalék valószínűleg nem lesz fenntartható, de ne feledjük, az új portfóliók „patyolattiszták”, azaz ha emelkedik is ez a költségelem, nagy valószínűséggel akkor sem lesz hatalmas érték. A másik serpenyőben viszont az OTP költséghatékonysága és terjeszkedése áll. Folyamatosan vásárol bankokat, s annak ellenére, hogy a vételárak a kezdeti könyv szerinti érték alattiról mostanra már inkább az 1 és 1,5 közötti tartományba emelkedtek, az OTP jó vásárt csinál, hiszen jobb minőségű és nagyobb bankokat vesz meg. Ilyen volt az utóbbi időben a bolgár Expressbank vagy a Société Générale-tól tavaly év végén megvásárolt szerb leánybank.

A magasabb áron vásárlások ellenére is pozitív a kép, hiszen a hazai pénzintézet jelentős tőketöbblettel rendelkezik, amely nem igazán járul hozzá a profithoz. Az új bankok már önmagukban is 10 százalékot vagy annál több jövedelmet termelnek a befektetett tőkére, amely meghaladja a kockázatokkal növelt elvárt hozamot is. Így ezek a tranzakciók már önmagukban is értéknövelők. Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy az adott országokban már létező bankokkal összeolvasztva pozitív szinergiahatások vannak, akkor igazán jó üzletnek tekinthetjük ezeket a lépéseket. Így talán nem meglepő, hogy a technikai kép alapján a részvényárfolyam akár 14 ezer forint közelébe is emelkedhet az idén.