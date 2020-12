Folytatódhat a reáleszközök erősödése

A gazdasági kilátások következtében úgy tűnik, hogy a 2020-as években továbbra is fennmaradhat az előző évtizedben tapasztalt alacsony kamatkörnyezet, és folytatódhat a gazdaságot élénkítő monetáris és fiskális stimulus. Az elmúlt néhány évben azonban rengeteg új pénz kereste a helyét, és ennek hasznossága a gazdaságra vetítve meglehetősen korlátos.

Mivel a források tetemes része a pénz- és tőkepiacokon csapódott le, a reáleszközök értéke a negatív gazdasági kilátások ellenére is történelmi magasságokba emelkedett. Az Amerikai Egyesült Államokban hamarosan érkezhet a második gazdaságélénkítő csomag, amelynek keretében a lakosság kétezer dolláros csekket kaphat kézhez, ez az első körhöz hasonlóan elsősorban a részvénypiacokon köthet ki.

Amikor ennyire nagy a pénzbőség a gazdaságban, mindig nehéz kérdés, hogy milyen eszköz tud megfelelő hozamot biztosítani a befektetőknek.

A jelenlegi kamatkörnyezet azt is eredményezte, hogy a kockázatmentes eszközök már a legtöbb fő devizában nem tudnak reálhozamot biztosítani, ezért a piaci szereplők kénytelenek voltak kockázatosabb eszközökhöz nyúlni, mint a részvények, a bóvlikötvények vagy az árupiaci termékek. A 2021-es esztendő a világgazdaságban a visszarendeződés éve lehet. Ha sikerül véghez vinni a lakosság tömeges beoltását, a gazdaságnak akkor is időre lesz szüksége, mire újra a 2020 elején tapasztalható szintekre korrigál vissza. Az alacsony kamatkörnyezet minden bizonnyal a következő évben is velünk marad, a reáleszközök értéke pedig tovább emelkedhet. Nagy valószínűséggel tapasztalhatunk volatilitást a következő időszakban is, ezért minden befektetőnek hatványozottan kell figyelnie a megfelelő pozíciókezelésre és kockázatmenedzselésre.

Véleményem szerint a fejlett piaci részvény továbbra is jó vétel, ám érdemes allokálni az eszközosztályok között. Forintban továbbra is kihagyhatatlan elem a lakossági állampapír, valamint akár részvény, akár befektetési alap formájában javasolt ingatlant tartani a porfólióban.