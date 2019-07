Ismét fókuszba kerülhet a régió

Új történelmi csúcsra emelkedtek az amerikai részvénypiaci indexek, és a gazdasági kilátások tekintetében problémásabb eurózóna börzéi is felfelé araszolnak. Az autógyártás ciklikussága miatt éppen gyengélkedő német gazdaság tőzsdeindexe, a DAX is a 2018. év elején felállított történelmi csúcsához közelít. Az oszakai G20 világgazdasági találkozó eredményessége – és az amerikai–kínai megbékélés – a geopolitikai kockázatok mérséklődésével újabb lökést adhat a részvénypiacoknak, miközben a nagy jegybankok laza monetáris politikája is az emelkedő trendet erősítheti. Bár a világgazdasági konjunktúra nem túl acélos – különösképpen a feldolgozóipar jelez tartósabb gyengülést –, az alacsony hozamkörnyezet és a kockázatok mérséklődése tovább fűtheti a részvénypiaci optimizmust.

A fejlődő piacok az idei visszafogott tempójú emelkedéssel egyelőre kakukktojásnak számítanak, de a befektetők nem véletlenül mellőzték a régiót. A világgazdasági kockázatok eszkalálódása ugyanis leginkább a fejlődő piaci országokra és ezeken belül a törékenyebb gazdaságokra lehet romboló hatású. A fejlődő piacok kedvezőtlen megítélésében az elmúlt időszakban kulcsszerepe volt a kínai gazdasági folyamatok alakulásának és a Kínát érintő protekcionista amerikai intézkedéseknek is. Kérdéses volt, hogy az amerikai politika meddig hajlandó elmenni az egyébként megállíthatatlan kínai technológiai fejlődés megfékezésében, vagy inkább mérsékli a nyomást a kínai partnerén, a világgazdaság és az amerikai befektetők érdekeit előtérbe helyezve. Egyelőre úgy látszik, hogy a hét végi G20-csúcstalálkozón megnyugtató módon rendeződik a két nagyhatalom vitája.

A fejlődő piacok megítélése javulhat, és a régiós tőzsdék is lendületbe jöhetnek. A kelet-közép-európai részvények amúgy sem tekinthetők túlárazottnak, az „elfelejtett” régió ismét a befektetői figyelem középpontjába kerülhet. A magyar tőzsde mellett a lengyel részvénypiac a kedvező irányú szabályozói változásokból profitálhat.