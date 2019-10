Jól áll a Roku a streamingversenyben

Egyre inkább éleződik a verseny a videostreaming-szektorban, a legnagyobb szereplő Netflixet szorongatják a riválisok, a Hulu, az Amazon, a Disney és az Apple is. Ez persze hasznos a fogyasztók szemszögéből, nem véletlen, hogy globálisan továbbra is rohamosan bővül a piac. A Netflix szerdán tette közzé gyorsjelentését, amely szerint az amerikai piacon kívüli előfizetések várakozáson felül bővültek.

A robbanásszerűen növekvő piacból és a fokozódó versenyből szépen profitálhat a Roku, amely egy televíziós streamingplatformot üzemeltet. Ezen az ügyfelek személyre szabható műsorkínálatot kapnak, egyebek között a Netflix, a Hulu és az HBO tartalmai is elérhetők kereskedelmi tévés csatornák mellett. Ezen a héten tették közzé a hírt, hogy már az Apple TV-t is nézhetik az ügyfelek, no­vembertől pedig az Apple TV+ is bekerül a kínálatba. Az Apple-lel kötött megállapodás tovább erősíti a Roku domináns szerepét, a cég még jobb helyzetből tárgyalhat a többi streamingszolgáltatóval.

A Roku részvénye elképesztő éven van túl, január és szeptember között csaknem hatszorosára emelkedett az árfolyam, amely a történelmi csúcs után 45 százalékot zuhant be pár hét alatt. Októberben viszont ismét fordulópont következett, alig két hét alatt 35 százalékot emelkedett az árfolyam, ezzel pedig sikerült áttörni az ötvennapos mozgóátlagot is, és a technikai kép még kedvezőbbé vált.

Az árfolyam szinte minden hírre érzékenyen reagál, a piac növekedéséről és az új megállapodásokról szóló hírek jelentős pozitív reakciót eredményeztek, ugyanakkor szeptemberben nagyobb csökkenést okoztak a versenytárs Facebook és Comcast platformjairól szóló hírek. A vállalat gyorsjelentése november 6-án érkezik, fókuszában a felhasználók számának bővülése és a bevételek növekedése állhat, a profitsoron viszont egyelőre még fennmaradhat a veszteség.