Lökést kaphat az AB InBev árfolyama

Felfelé menetel az AB InBev részvényárfolyama, az emelkedő trend már az év eleje óta tart, júniusban pedig a kurzusnak sikerült áttörnie a hosszabb távú csökkenő trendvonalat is. A vételi erőt a sörgyártó ázsiai üzletrészének (Budweiser Asia) IPO-ja hozta, a jegyzési időszakban pedig a részvények a tervezett sáv tetején keltek el, ami optimizmusra adhat okot a tervezett júliusi bevezetést illetően.

A sörgyártónak különösen fontos a Budweiser Asia részvénykibocsátása, mivel a SAB Miller felvásárlása után keletkezett adósságot le szeretné építeni az EBITDA-hoz viszonyítva a négyszeres szintre, ez a mutató pedig most öt körül van. A részvénykibocsátás várható pozitív hatásai mellett az organikus növekedés is stabil maradhat az év során.

Az első negyedévet jól indította a söripari óriás, különösen Brazíliában emelkedett jelentősen az eladott italok mennyisége. Globálisan 1,3 százalékkal bővültek az eladások, míg a bevételek 5,9 százalékkal emelkedtek az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

Az értékesített termékek között keresettek a prémiumsörök is, és e termékek magasabb árrése az EBITDA-marzs növekedéséhez is hozzájárult.

A kedvező irányba tartó folyamatok miatt a külföldi elemzőházak is optimistán tekintenek a részvényre, év eleje óta folyamatosan emelték a célárakat,

ezek átlaga 88 eurónál jár – 6,5 százalékkal magasabb a mostani árfolyamnál.

A fundamentumok javulásával a technikai kép is egyre jobban fest. A 80 eurós szint, amelyet a napokban tört át az árfolyam, korábban is fontos szerepet töltött be, a tavalyi évben a szint letörésével folytatódott a csökkenő trend, és új mélypontra került az árfolyam, a tavasszal pedig ez a szint állította meg az emelkedést. Az ellenállásszint felett azonban most új idei csúcsok felé tarthat az árfolyam, akár a tavalyi 90 eurós lokális csúcsot is megcélozhatja.