Rögös úton száguld a Tesla kurzusa

Ismét népszerűvé vált a befektetők körében a Tesla: az elektromos autókat gyártó amerikai cég részvénye a nyár eleji 200 dollár körüli mélypontról mostanra majdnem 70 százalékkal, a 330 dolláros szintre emelkedett. A rali persze nem volt a véletlen műve, a piac ugyanis értékelte, hogy az Elon Musk alapító-vezérigazgató által irányított vállalat – nem kis meglepetésre – nyereségről számolt be az idei harmadik negyedévéről szóló gyorsjelentésében, amelynek közzétételét követően a részvény hirtelen szárnyalásba kezdett.

Mindez egyrészt a rekordértékesítésnek (a harmadik negyedévben 97 ezer autót szállított le a megrendelőinek, 2 százalékkal többet, mint az előző negyedévben), másrészt a költségek csökkentésének és az új modellek gyártási menetrendjén végrehajtott módosításoknak köszönhető. Bár a legutolsó lezárt negyedévben a Tesla az egy évvel korábbinál 8 százalékkal kevesebb, 6,3 milliárd dollár bevételre tett szert, ugyanakkor 16 százalékkal csökkentette a gyártási és a nyersanyagköltségeit, és javította működésének hatékonyságát.

A Tesla csaknem tízéves tőzsdei pályafutása alatt a mostani volt az ötödik nyereséges negyedév. Az üzleti eredmények mellett ráadásul az önvezető technológia fejlődése is segítheti a jövőben a céget. Azonban bármennyire is fényesnek tűnik a jövőkép a Tesla háza táján, érdemes óvatosan közelíteni a részvényekhez, akad ugyanis jó pár elemző, aki továbbra is szkeptikus a vállalattal kapcsolatosan. Többen közülük emlékeztetnek, hogy 2018-ban hasonló forgatókönyvet „zenésített meg” a cég: egy éve is veszteséget várt a piac nagy része, meglepetésre azonban nyereséges lett a harmadik negyedév. Emlékezetes, hogy akkor 250 dollár körüli szintről indult felfelé a részvényárfolyam, és tavaly decemberig majdnem 40 százalékot emelkedett. Az akkor elért 380 dolláros történelmi csúcs után jött a visszaesés, amelynek során, az idei nyár elején a már említett 200 dollár alatti szintet is meglátogatta a papír kurzusa.