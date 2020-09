Trendforduló jöhet a Lululemonnál

A sportruházattal foglalkozó Lulu­lemon Athletica második negyedéves gyorsjelentésére adott piaci reakció szélsőségesen negatív volt, míg az elemzői hangok inkább pozitívan csengtek.

A vállalat a várakozásokat a bevétel- és a profitsorokon is megverte, forgalma pedig a boltbezárások ellenére újra nőtt. Papíron tehát elméletileg nem lett volna indokolt így megütni a részvény árfolyamát, de a kép kicsit árnyaltabb ennél.

A Lululemon erős negyedéves számainak a kulcsa az online értékesítés felfutásában keresendő.

A forgalom kétharmadát a negyedéves alapon 155 százalékkal bővülő online szegmens adta, gyakorlatilag teljes mértékben ellensúlyozva a boltbezárások okozta kiesést. Ennek a trendnek a hátán a Lululemon össze tudott hozni egy 2 százalékos növekedést az előző negyedévhez képest, szemben a várt 6 százalékos csökkenéssel.

A készletek felhalmozódásának problémája azonban továbbra is feszítő. Míg a versenytársaknál – így a Nike-nál is – tetemes leírásokat láthattunk a készletek menedzselésének nehézségéből fakadóan, a Lululemon Athletica egyelőre nem élt ezzel az eszközzel, ami optimizmust sugall a vezetőség részéről az év végi ünnepi időszakhoz közelítve. Ám ha az iparági szereplők továbbra is küzdenek majd a túlcsorduló készleteikkel, és erre árcsökkentéssel kénytelenek reagálni, az a Lululemont is kellemetlenül érintheti.

Rövid távon tehát mindenképp akad aggodalomra okot adó tényező a vállalat háza táján, de a növekedési sztori várhatóan így is tovább él. Mindent összevetve azonban extrém a papír árazása, meredekebb prémiumot kell kifizetni egy Lululemon-részvényért, mint például egy Nike-ért. Mindkét cég tőkeerős és stratégiai szempontból jól pozicionált, de a Lululemon részvénye a legtöbb mutatószám szerint jóval drágább, mint fő vetélytársáé.

A fentiek alapján a Lululemon-részvényárfolyam meredek emelkedése könnyen esésbe válthat. A 300 dolláros támaszzóna technikai szempontból kulcsfontosságú, alatta sokkal kedvezőbb vételi lehetőség is adódhat, ha az elkövetkező egy-két hónapban letörik ez a szint.