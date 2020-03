Volatilis maradhat az Apple piaca

A koronavírus markában ragadtak a világ tőzsdéi, az S&P 500 mindenkori csúcsától 15 százalékot korrigált bő egy hét alatt. A pánikszerű eladások első hulláma véget ért március első napjaiban, és megindult a korrekció a világ piacain, de erősen kérdéses, hogy az alját láttuk-e a piacnak február utolsó kereskedési napján. A koronavírus terjedése kihatott a világ legnagyobb vállalataira is, köztük az Apple-re, a vállalat profit warningot tett közzé februárban, miszerint a karanténok, gyári leállások miatt nem tudja hozni az előzetes célszámait a következő negyedévben. Ráadásul az új iPhone 9

is később jelenhet meg, további okot adva a befektetőknek az aggodalomra.

Egy olyan széles globális gyártási lánc mellett, amellyel az Apple rendelkezik, nem meglepő, hogy negatívan érinti a vállalatot a járványhelyzet. Mindez elmondható annak ellenére, hogy az Apple számos beszállítótól is meg tudja szerezni ugyanazokat az alkatrészeket, de Kína után Dél-Koreában is ideiglenesen leállt több gyár, és ez ellen még a tech óriásnak sincs azonnali ellenszere. Dél-Koreában például a Samsung és az LG Innotek is kulcsfontosságú partnere a cégnek, ezeknek az üzemeknek a kiesése ezen a héten még biztosan érinti az Apple termékeit.

Rövid távon nem kérdés, hogy az Apple megszenvedi a koronavírus miatti felfordulást, és reális forgatókönyvnek tűnik az is, hogy a február végi aljhoz képest a piaccal együtt a vállalat részvényeinek árfolyama is meglátogat mélyebb szinteket, miközben megmarad a kimagasló volatilitás az árfolyamokban. Hosszabb távon gondolkodva azonban nem tartom valószínűnek, hogy az Apple vesztesként kerülne ki ebből a helyzetből. Ahogy korábban is hangsúlyoztam, a vállalat egyre nagyobb mértékben támaszkodik a szolgáltatásaira mint bevételi forrásra, és az 5G-hálózat implementálásával ez a trend bizonyára tovább erősödik. Ennek fényében a cég fundamentális kilátásai továbbra is kiemelkedően jók, az időszakosan zuhanó árfolyam pedig árazás tekintetében is csak vonzóbbá teszi a részvényeit.