A BUX mínuszban zárt

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 49,81 pontos, 0,12 százalékos csökkenéssel, 41 964,35 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Nap közben a BUX és a vezető papírok árfolyama is nagyobb mértékben csökkent, főként a nyugat-európai részvénypiacok csökkenő árainak hatására. A piacokon bizonytalanságot okoztak a Brexit körüli fejlemények mellett, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus újabb fejleményei.

Az is visszafogta a befektetőket, hogy várják az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szerdai ülésének fejleményeit.

A nap végére azonban a hazai blue chipek többsége korrigálta a nap közbeni gyengélkedést, így a Magyar Telekom, a Mol és az OTP is pluszban tudott zárni. A bankrészvény és az olajpapír is eddigi legmagasabb záróárán fejezte be a szerdai kereskedést, a BUX-ot a Richter húzta le.

A Mol 16 forinttal, 0,48 százalékkal 3366 forintra erősödött, 2,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,31 százalékkal 12 840 forintra nőtt, forgalmuk 3,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 1,72 százalékkal 472,50 forintra emelkedett, forgalma 261,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,79 százalékkal 5210 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4196,32 ponton zárt szerdán, ez 89,59 pontos, 2,09 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.