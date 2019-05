A Mol és a Telekom is a jövőre fókuszál

A Világgazdaság konferenciáján szervezett panelbeszélgetésen elhangzott, hogy már egy egészen más Molra lenne szükség, a Telekom pedig úgy látja, hogy az 5G hálózat terén jelentős potenciál van Magyarországban.

Eseménydús időszakon vagyunk túl, mivel olyan nem fordult még elő, hogy az orosz kőolaj szállítmányozás leállt volna

– mondta Réthy Róbert, a Mol befektetési kapcsolatok vezetője a Világgazdaság tőzsdekonferenciáján tartott panelbeszélgetésen. Hozzátette, szerencsére külső szemlélők számára ez az eset nem volt túlságosan érzékelhető, a pár órás kihagyást követően normalizálódott az Ukrajnán keresztül történő olajszállítás. Azt is mondta, hogy az energiaszektorban a külső kitettségére nincsen kontrollja, az EBITDA-ra azonban nincsen panasza: tavaly összesen 2,4 milliárd dollár volt, amely kevesebb lett, mint a 2018-as eredmény, amikor 2,7 milliárd dollárt produkált a vállalat.

Arra a kérdésre, hogy változnak-e a fogyasztói trendek, azt válaszolta, hogy csak Közép-Kelet-Európában 3 százalékkal nőtt a fogyasztás, viszont a Mol arra számít, hogy a közeljövőben már nem lesz ehhez hasonló pozitív tendencia.

Nem arra készülünk, hogy az üzemanyagok fogyasztása mindig emelkedni fog, ezért az a célunk, hogy minden más beruházásunkat, az egyéb szolgáltatásainkat fejlesszük

– tette hozzá. Kiemelte, ezeknek a beruházásoknak az egyik leglátványosabb megnyilvánulása a Fresh Corner hálózat, amely több mint 200 töltőállomáson jelen van, illetve magát a kiskereskedelmi láncolatot is erősítik, hogy önállóan, az üzemanyagkereskedelem nélkül is megállják a helyüket.

Bauer Péter, a Telekom befektetői kapcsolatok terület vezetője elmondta, hogy a cég számára

az 5G technológia most az egyik legnagyobb kihívás, amelynek feltételeit már tesztelték Zalaegerszegen.

A cég növekedéséről azt mondta, hogy az első negyedévben lassan indult, amely tapasztalata szerint minden évben hasonló tendenciát mutat, de a növekedés lassulása már egyre kisebb, sőt már növekedést is mutatott. Kiemelte, hogy elkészült Magyarországon az 5G hálózatról szóló tender, maga a technológia is egyre fontosabbá vált a hazai fogyasztók körében is, Magyarország pedig európai szinten a top öt országok közé tartozik abban a tekintetben, hogy a legjobb hálózatot kiépítse. Bauer elmondása szerint a Telekom körülbelül 45 százalékos piaci részesedést tudhat magáénak Magyarországon, illetve nagyobb ügyfélelérést tud produkálni a cég, mint amekkora az országos részesedése jelenleg. Hozzátette, hogy mintegy egymillió háztartás, azaz minden negyedik előfizető számára már gigabites sebességet biztosító optikai hálózat áll a rendelkezésére.

A Mol privatizálása óta Réthy Róbert azt tapasztalja, hogy ahogy nőtt a gazdasága a térség országainak, párhuzamosan nőtt az üzemanyagok fogyasztása is, hiszen nem volt alternatívája a motorikus üzemanyagoknak a közlekedésben. „A Mol kicsit olyan, mint egy tankerhajó: nagyon nagyok vagyunk és nehezen lehet rajta változtatni” – tette hozzá, aki szerint pont emiatt még időben kell megterveznie a cégnek a jövőbeli stratégiáit.