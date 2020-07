A vártnál jóval magasabb nyereséget ért el a JPMorgan és a Citigroup

Az amerikai nagybankok eredményét rontotta a hitelezés és a magas céltartalék, míg a betétgyűjtés és az értékpapír-kereskedelemből származó díjbevétel javította.

Az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben kedden néhány perc alatt 3,7 százalékkal erősödött a JPMorgan, amint közzétette második negyedéves gyorsjelentését. Az Egyesült Államok legnagyobb bankja 1,38 dollár egy részvényre jutó nettó profitról (EPS) számolt be. Bár ez körülbelül a fele az előző év azonos időszakában elért 2,82 dollárnak, a FactSet 1,15 dolláros konszenzusára nem kevesebb, mint 20 százalékot, a Refinitiv 1,04 dolláros előrejelzésére pedig csaknem 25 százalékot vert rá.

A pénzintézet teljes nyeresége 4,7 milliárd dollár lett.

Több üzletág is remekül teljesített, ami részben ellensúlyozta a koronavírus-járvány miatt nem teljesítő hitelekre céltartalékba helyezett 10,5 milliárd dollár profitcsökkentő hatását. A kötvénykereskedelemből származó díjbevétel egy év alatt a duplájára, míg a részvénykereskedésé 38 százalékkal nőtt. Az intézményi banki divízióhoz 16 százalékkal, a kereskedelmi bankhoz 5 százalékkal nagyobb bevétel folyt be.

Egyedül a lakossági banki tevékenység bevétele csökkent, mégpedig 26 százalékkal.

A JPMorgan teljes bevétele 9 százalékkal, 33 milliárd dollárra gyarapodott.

Jamie Dimon, a bank vezérigazgatója rendkívül bizonytalan jövőre számít, abban viszont biztos, hogy a JPMorgan erős mérlegére támaszkodva minden nehézséggel szembe tud szállni.

A JPMorganhez hasonlóan a Citigroup is a vártnál jobb eredményeket ért el a második negyedévben, sőt a hasonlóság abban is megmutatkozik, hogy a New York-i székhelyű csoport is növelte – mintegy 5 százalékkal – a bevételeit, amelyek 19,8 milliárd dollárt tettek ki, szemben a Refinitiv 19,1 milliárd dolláros előrejelzésével.

