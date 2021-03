Az évtized üzletét kínálja a Deliveroo

Számos nagybefektető szerint kétséges a Deliveroo által felvázolt üzleti modell sikere, ezért ki is maradtak a nagy érdeklődéssel várt londoni tőzsdei bevezetésből. A részvényeket nélkülük is elkapkodták, bár az ételfutárcég előzetes számításai nem váltak valóra.

A Deliveroo részvényét 390 pennyre árazták be kedden, egy nappal a tőzsdei kereskedés kezdete előtt.

Az utóbbi évtized legnagyobb érdeklődéssel várt és legnagyobb volumenű londoni elsődleges tőzsdei bevezetése (IPO) baljós előjelekkel indul, ha azt vesszük, hogy a sáv alsó szélére kellett lecsúsztatni az árazást, ám a tizenkét országban jelen lévő ételfutárcég piaci értéke ezzel is eléri a 7,6 milliárd fontot, azaz a 3240 milliárd forintot. A rózsaszín álmok eredetileg 8,8 milliárdos kapitalizációról szóltak, onnan szállították le ezt hétfőn maximum 7,85 milliárdra, hogy végül 7,6 milliárdnál kössenek ki. Számos brit intézményi és magánbefektető társaság elhárította a részvételt a tőzsdei ügyletben.

A Reuters becslései szerint az együttesen mintegy 730 milliárd fontnyi befektetést kezelő társaságoknak rossz előérzetük támadt, különösen amiatt, hogy eltérő jogokat garantáló részvényeket kínált eladásra a kibocsátó, amellyel hosszú távon garantálja William Shu cégalapító befolyását a vállalatot érintő stratégiai döntésekben. Emellett az üzleti modell sem volt meggyőző számukra. A startup folyamatosan veszteséget termel. Tavaly a pandémia az ételfutárok megrendeléseit az égbe repítette, mégis 226,4 millió fontos mínuszban maradtak. Egy ideig még a költséges terjeszkedés számlájára írhatják a veszteségeket, de arról nem szól a fáma, hogy ebből mikor lehet majd előjelváltás. Az árfolyamnyereséggel pedig nem érik be a befektetők,

legyen bármennyire is ígéretes a Deliveroo, előbb-utóbb osztalékot is illene fizetnie.

A nagyágyúk közül az Aberdeen Standard Life, az Aviva, a Legal & General Investment Management és az M&G is jelezte távolmaradási szándékát. Az Aberdeen brit részvénypiaci vezetője, Andrew Millington arra is felhívta a figyelmet, hogy a Deliveroo amúgy is szűk marzsai tovább erodálódhatnak, amennyiben a munkavállalóinak státuszát érintő szabályozás megváltozik, s ez komoly kockázati tényező, nem szólva a piaci konkurenciaharc felerősödéséről. A Deliveroonak helyben olyan nagypályás versenytársai vannak, mint az Uber Eats, a Just Eat és a Takeaway.com. Ettől függetlenül részvények nem maradnak a Deliveroo nyakán, többszörös túljegyzés volt rájuk, a jegyzési könyv órák alatt betelt. Így ha nem is minden adott a kirobbanó sikerhez, a szakértők erős IPO-ról beszélnek. Ez lesz a svájci székhelyű, nyersanyag-kereskedelemmel és bányászattal foglalkozó Glencore 2011. májusi debütálása óta a leghangosabb durranás a londoni börzén, egyben a legnagyobb technológiai bevezetés.

Rishi Sunak pénzügyminiszter valódi brit technológiai sikertörténetként jellemezte

a 2013-ban alapított Deliveroo eddigi munkásságát, hozzátéve, reméli, hogy az IPO-ja jó példával szolgál a szektor többi tőzsdeérett szereplője számára. A Deliveroo önfoglalkoztató futárokat alkalmaz, így kevésbé fenyegeti az a veszély, ami utolérte az Uber-sofőröket, nevezetesen pár hete a bíróság munkavállalóvá minősítette át őket, akiket a szociális ellátások és jogok teljeskörűen megilletnek, nem szólva a kötelező minimálbérről. A Deliveroo szerződéses futárai viszont ebben nem is reménykedhetnek, amennyit dolgoznak, annyi jutalékot kapnak, a cég nem áll mögöttük.

Ha például a héten indult újranyitással visszatér az élet a rendes kerékvágásba, aligha lesz ennyi futárra szükség.

S hogy a fogyasztói szokások mennyire változnak majd ezzel meg, az stílszerűen a puding próbája lesz. Egy biciklis futár heti 300-350 fontot is megkereshet, és a munkaidejét szabadon választhatja meg. A brit független munkavállalók szakszervezete (IWGB) mindenesetre sztrájkba hívta a futárokat, kihasználva az IPO miatt élvezett kiemelt figyelmet. Kérdés, hogy a munkajogok felemlegetése mennyire képes megmozgatni a Deliveroo ötvenezer futárját. A cég magabiztos, szerinte soha nem voltak ennyire elégedettek velük a „kiszállító partnereik”, így a sztrájkfelhívás aligha talál termékeny talajra.