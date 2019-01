Borús a hangulat a határidős BUX piacán

A határidős BUX-lejárat árfolyama egy százalékkal áll alacsonyabban a prompt értékhez képest, a ne­gatív kamattartalom a részvényárak emelkedésére játszóknak kínál kedvező pozíciófelvételi lehetőséget.

Az év első kereskedési napján pesszimista hangulatot tükrözött a Budapesti Értéktőzsde egyetlen likvid határidős indexe, a december harmadik péntekjén lejáró BUX1912. Ritkább, de nem tekinthető különlegesnek, hogy a decemberi lejáratú BUX-termék árfolyama alacsonyabb a prompt indexénél, ezáltal pedig negatív az évkezdeti kamattartalom – mondta a Világgazdaságnak Virág Ferenc, a Random Capital tanácsadója. A szerdai különbözet a két árfolyam között egyszázalékos volt, ezt a kamattartalmat az egy év alatt a kockázatmentes befektetéseken realizálható kamatszinttel szokták összevetni.

A tőkepiaci szakértő a negatív kamattartalom elsődleges okát az év eleji alacsony likviditásban látja, de az alacsonyabb határidős ár az általánosan pesszimista részvénypiaci várakozásokkal is magyarázható. Hozzátette, a határidős BUX forgalma jó ideje elmarad az évekkel ezelőtti magasabb szintektől, mivel az intézményi befektetők már csak elvétve kereskednek a termékkel, emiatt a lakossági befektetők terepe maradt a határidőzés.

Pedig a kereskedés a BUX indexszel több szempontból is előnyökkel járhat:

egyedi részvények vétele helyett a decemberi BUX megvásárlásával a négy vezető részvény mozgása szinte teljes mértékben, több mint 90 százalékos súlyaránnyal lekövethető.

A BUX1912 származtatott piaci termék, megvételéhez alapletétet kell elhelyezni az értékpapírszámlán, így a brókercégeknél eltérő mértékű biztosíték figyelembevételével 5-7-szeres tőkeáttétellel lehet emelkedésre vagy esésre játszó pozíciót nyitni.

Virág véleménye szerint a negatív kamattartalom a részvényárak emelkedésére játszóknak kínál most kedvező pozíciófelvételi lehetőséget. Egy hétmillió forintos elméleti befektetéssel – emelkedést várva – a prompt piacon is pozícióba lehet lépni, különféle részvények megvételével, a BUX-határidőn viszont az összeg mintegy hetede is elegendő (alapletétként) egy long pozíció nyitására, a maradék pénz pedig szinte kockázatmentesen befektethető: például a már évi

4 százalék feletti hozammal kecsegtető Prémium Magyar Állampapírok megvásárlásával.

A tavalyi forgalom felét az OTP adta A Budapesti Értéktőzsde részvénypiacán tavaly 2790,8 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket, ez 3,7 százalékos növekedés az előző évihez képest. A legforgalmasabb papír az OTP volt. A bankrészvény 1370 milliárd forintos éves forgalma az összes üzletkötés 49,1 százalékát tette ki. A Richter 19, a Mol pedig 18,2 százalékkal követte az OTP-t. Utánuk Opus, Magyar Telekom, 4iG, Konzum, Appeninn, Est Media és OTT-One sorrend alakult ki az első tízben.

A decemberi teljes 196,7 milliárd forintos üzletkötési érték 1,4 százalékos plusz éves alapon, azonban ez a kiugró, 348,4 milliárdos forgalmat hozó novemberhez képest 43,5 százalékos visszaesés. Tavaly decemberben a napi átlagos forgalom 11,6 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 10,2 milliárddal. A brókercégek versenyében 2018 utolsó hónapjában a Concorde visszaelőzte a novemberben az első helyet megszerző Wood & Companyt. A Concorde 89,3 milliárd forintos duplikált forgalmával az első, míg a Wood 87,8 milliárddal a második helyen végzett. A decemberi dobogóra még az Erste állhatott fel 76,5 milliárd forinttal. Az első tízbe az Equilor, az OTP Bank, a KBC, a Patria, a Random Capital, a CIB és a Raiffeisen Centrobank fért még be.

