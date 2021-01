Digitális reformokkal indul a Biden-éra

Izgalmas év elé néz az amerikai tech szektor, napirendre kerülhet a globálisan összehangolt digitális adó, illetve sor kerülhet a monopolhelyzetre törő vállalatok megregulázására, mi több, feldarabolására is.

Az Egyesült Államokban 2009 óta először fordul elő, hogy az elnököt adó párt uralja majd a törvényhozás mindkét házát is, így zöld jelzést kaphat a technológiai cégek jogi szabályozásának reformja. Nem csoda, hogy múlt szerdán, a georgiai szenátorválasztás előzetes eredményeinek ismeretében csak a technológiai részvények nem drágultak, sőt gyengülni kezdtek.

A Capitolium ostroma is rosszul jött a Facebook, a Google és a Twitter vezetésének, a demokraták szerint ugyanis meg kellett volna gátolniuk a zavargások online szervezését.

A reformtörekvések elsősorban az 1996-ban meghozott, tisztességes kommunikációról szóló törvény 230. cikkelyére fókuszálnak, amely kimondja, hogy a közösségi- média-cégek nem perelhetők a felhasználói posztok tartalma miatt. A demokraták azt szeretnék, ha felelősségre lehetne vonni az online platformokat, ha nem távolítják el az erőszakos, fenyegető vagy veszélyes tartalmakat.

Civil szervezetek ugyanakkor már figyelmeztették a demokratákat, hogy ne menjenek túl messzire, mert az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítésébe ütközhetnek, amely kőkeményen védi a szólásszabadságot.

De nem ez az egyetlen törvénymódosítás, amelytől a tech cégeknek tartaniuk kell. A demokrata párti törvényhozók vizsgálják az adatgyűjtési gyakorlatukat és a személyes felhasználói adatok kezelését is.

Egy tavalyi vizsgálatban egyenesen arra jutottak, hogy az Apple, az Amazon, a Facebook és a Google versenykorlátozó gyakorlatot folytat. Most pedig a többség birtokában a feltárt jogsértések nyomán az új kormány eljárásokat indíthat majd a szektor cégei ellen, sőt a feldarabolásuk is benne van a pakliban.

A monopóliumok felszabdalása nem újdonság a tengerentúlon, 1911-ben például a bíróság elrendelte a legendás John D. Rockefeller Standard Oil nevű olajcégének feldarabolását, később az Alcoa és az AT&T is ugyanígy járt.

Jelenleg is több ilyen per van folyamatban a Google és a Facebook ellen, ezekben a tagállamok mellett a Trump-kabinet is a felperesi oldalon áll(t). Mindkét vállalatot azzal vádolják, hogy kisebb versenytársaik kiszorításával és felvásárlásával módszeresen szűkíti a piacot.

Bár néhány demokrata szenátor, például Elizabeth Warren támogatta a perindítást, a big techhel kapcsolatban eleve szkeptikus Joe Biden számára megnehezíti a csata megvívását, hogy ezeknek a cégeknek a vezetői és munkavállalói a Demokrata Párt odaadó hívei közé tartoznak.

A digitális gigavállalatoknak otthont adó San Francisco környékéről Biden kampánya 199 millió dollár rekordtámogatást kapott, míg Trumpé mindössze 22 milliót.

Emellett a Reuters kimutatása szerint a Google, a Facebook és az Amazon számos volt és jelenlegi vezető tisztségviselője tölt be fontos szerepet a minisztériumok átvételét irányító, most formálódó csapatokban, s majd nyilván magukban a minisztériumokban is.

Végül Bidennek állást kell majd foglalnia a digitális adózás ügyében is. Az OECD-ben 2013 óta folyó munkában már az Obama-kabinet sem vett részt, Amerika nélkül pedig nem is jutott messzire a fejlett országokat tömörítő szervezet.

Ugyanakkor a francia parlament által tavaly elfogadott, de egyelőre nem alkalmazott adórendelet jelzi, hogy az Egyesült Államok barátai sem várnak örökké: ha továbbra is reménytelennek látják az egyeztetéseket, rövidesen önhatalmúlag, tetszésük szerint vethetik ki adók tömkelegét a tech cégekre világszerte.