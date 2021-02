Döccentek egyet az ARK Invest alapjai

A bitcoin és a Tesla árfolyamcsökkenése próbára teszi az ARK Invest ETF-jeibe invesztáló, az utóbbi időben gigantikus nyereségeket elkönyvelő befektetők türelmét.

Az elmúlt napokban váratlanul meredeken eső bitcoin magával rántotta a kriptodevizából nemrégiben 1,5 milliárd dollárért bevásárló Tesla részvényeit, sőt még az utóbbi időben sikert sikerre halmozó ARK Invest befektető cég technológiai részvényeket követő ETF-jeit (tőzsdén kereskedett alapok) is – írta tegnap a Reuters.

Kedden például a bitcoin árfolyama 13,3 százalékkal, 47 000 dollár alá zuhant, a Tesla-részvények pedig 3,3 százalékkal 690 dollár közelébe gyengültek. Hasonló mozgást mutattak be az ARK Invest alapjai is, hiszen például az ARK Innovation ETF 4,9, míg az ARK Autonomous Technology & Robotics (önvezető jármű-technológia és robotika alap) ETF 4,3 százalékkal bukott.

A jelenség kapcsán a Reutersnek nyilatkozó Todd Rosenbluth, a világ egyik legnagyobb független részvényelemző cégének az ETF-ekkel foglalkozó igazgatója kijelentette, hogy ugyan hosszabb távon bízik a Cathie Wood sztárbefektető által vezetett ARK Investben, ám a néhány nap alatt 13 százalékkal leértékelődő ARK Innovation alapban (ARKK) nézete szerint túlsúlyozták a Teslát, hiszen az alap tőkéjének 8,7 százaléka áll az elektromosautó-gyártó részvényeiben.

Amy Wu Silverman, az RBC Capital stratégája is megerősítette, hogy változatlan az alap népszerűsége a kisbefektetők körében, azonban az áresésnek már voltak jelei korábban is. A piaci opciós aktivitásból már kitűnt ugyanis, hogy sokan próbáltak meg felkészülni az ARK-alapok gyengülésére, mint ahogy a Teslával kapcsolatban is felütötte a fejét némi szkepticizmus.

A Tesla esetében ráadásul az ESG-szempontokat, azon belül is elsősorban a környezetvédelmet szem előtt tartó befektetők is aggodalmuknak adtak hangot, mikor Elon Musk bejelentette, hogy cége bitcoinba fekteti pillanatnyilag nélkülözhető pénzeszközeit. Eddig ugyanis a Tesla a környezetkímélő autóival egyfajta szimbólumává vált a klímaváltozás elleni küzdelemnek, a kriptodeviza-bányászat viszont óriási energiapazarlással jár, és ez az invesztíció most megkérdőjelezi a cég menedzsmentjének az elkötelezettségét.

A Bloomberg is kiemelte tegnap, hogy mind az öt ARK által menedzselt ETF zuhanórepülésbe váltott kedden. Az amerikai hírügynökség szerint most az a nagy kérdés, hogy a tavaly például az ARK Innovation alappal 150 százalékos árfolyamnyereséget elérő, idén pedig eddig 18 milliárd dollár friss tőkét invesztáló befektetők most mennyire lesznek türelmesek.

Mindenestre az ARKK esetében a szeptemberi és január végi hasonló mélyrepülés alkalmával nem volt komoly tőkekiáramlás. Michael Purves, a Tallbacken Capital Advisors tanácsadó cég vezetője is bízik az alapokban, azt tanácsolja, hogy az esetleges további áresést érdemes eladási opciók vásárlásával kihasználni. Erre azonban – úgy tűnik – nem mostanában kerülhet sor, hiszen tegnap ismét kilenc százalékos emelkedéssel indított a bitcoin, és a Tesla is közel négy százalékos pluszban volt a nyitás előtti elektronikus kereskedésben.