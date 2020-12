Egy évben háromszázhatvanöt napon fejlesztünk

További növekedést tervez az exportpiacokon az ANY Biztonsági Nyomda, amely kapacitásnövelő beruházások és digitális fejlesztések mellett a diplomácia eszköztárát is beveti ennek érdekében – mondta a Világgazdaságnak Zsámboki Gábor vezérigazgató, aki a pandémia miatt elhalasztott okmányrendelések gyors visszaépülésére számít.

Az első kilenc hónapban a forgalmuk az ötödével csökkent, nyereségük pedig a felére apadt, a harmadik negyedévben ugyanakkor már javuló eredményekről adtak számot. Folytatódott ez a kedvező tendencia októberben és novemberben?

A járványhelyzet enyhülése miatt a július és szeptember közötti időszaknak volt egy pozitív hatása, októbertől viszont a második hullám hazai erősödését és a kormányzati szigorító lépések kedvezőtlen gazdasági következményeit más piaci szereplőkhöz hasonlóan mi is érzékeljük. A február elejéig meghosszabbított veszélyhelyzet, és az azon hatvan nappal túlnyúló okmánymegújítási moratórium miatt a jövő év eleje várhatóan még mindig nehéz lesz, ugyanakkor vannak olyan piacok, ahol nagyon szépen növekedünk.

Az elhalasztott okmányrendelések mekkora része térhet vissza 2021-ben?

A személyi igazolványoknál, vezetői engedélyeknél, sőt a forgalmi engedélyeknél is szinte azonnal jelentkező igényekre számítunk a veszélyhelyzet, illetve a moratórium lejárta után, hiszen ezekre mindennap szükségük van az embereknek. Az útleveleknél több időre lehet szükség, de a magyarok utazási kedvét ismerve biztosak vagyunk abban, hogy ez a szegmens is hamar vissza fog épülni.

Az idei forgalom 42 százaléka külpiacokról származott. Az exportbevételeiket mintha kevésbé érintette volna a pandémia.

Stratégiánk része, hogy sok piacra dolgozunk. Idén is meg tudtunk jelenni új piacokon. Afrikában, Ázsiában és az amerikai kontinensen is jelen vagyunk, és már több mint 50 országba exportálunk. Ezek épülő, működő, illetve szépen fejlődő kapcsolatok. Így ha egy-egy országot egy ideig súlyosabban érint is a pandémia, mindig van lehetőségünk más piacokon erősíteni, ahol ezek az állapotok nem sújtják erőteljesen a gazdaságot, tehát van még vevői kereslet.

Minek köszönhető, hogy az ANY termékei Mexikótól Ghánáig keresettek?

Társaságunk 2004 óta jól kiépített exportstratégiával rendelkezik, emellett tudatos kommunikációs és marketingtevékenységet folytatunk immár 12-13 éve. Kiváló kapcsolataink vannak a magyarországi külképviseletekkel, nagykövetekkel és a külgazdasági attasékkal. Adott esetben a segítségüket is igénybe vesszük, a diplomácia eszközeivel is próbálunk érvényesülni. Úgy gondolom, ezzel az eszközrendszerrel jól sáfárkodtunk, és ismertségünknek köszönhetően könnyebben találnak ránk a vevők. Emellett fontosnak tartom, hogy megőriztük szakmai függetlenségünket. Egyetlen beszállítói körhöz, csipgyártóhoz, polikarbonát- vagy fóliagyártóhoz sem kötelezzük el magunkat, mert ez kizárhat minket egyes körökből, márpedig számos piacon jelen kell lennünk. Igyekszünk gyorsan és rugalmasan kiszolgálni a megrendelői igényeket.

Exportszerződéseik teljesítését hogyan befolyásolta a járvány?

Adódtak fennakadásaink, volt, hogy nem érkezett meg az alapanyag, vagy kiderült, hogy a beszállítónál fertőzöttek vannak. A járványhelyzetben nehezebb például repülőt találni, el lehet képzelni, ez mit jelent, amikor éppen 50-60 raklapnyi árut kell eljuttatnunk Afrika szívébe. Kollégáim időt és energiát nem kímélve megoldották ezeket a feladatokat.

A külpiacaik közül hol látják a legnagyobb növekedési potenciált?

Az üzleti kilátásokat leginkább a világgazdaság mozgása határozza meg. Relatíve közel van hozzánk Afrika, ahol iparágunk és az egész gazdaság is jelentős fejlődésen ment át az elmúlt tíz évben, ráadásul népességi boom is várható. A versenyhelyzet rettentően erős, ezt mindenki tudja, és megpróbál arányos szeletet kihasítani az afrikai piacból. Mi is ezt tesszük. Kiemelt feladatként kezeljük exportpiacaink további diverzifikálását, hogy ezáltal csökkentsük az egyes országok felé meglévő kitettségünket. Végrehajtjuk azokat a fejlesztéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy új piacokat találjunk, illetve hogy a digitalizáció eszközeivel gyorsabbak és hatékonyabbak legyünk.

Az év elején átadott budapesti új üzemcsarnok és a múlt héten bejelentett 1,1 milliárd forintos versenyképesség-növelő beruházás hogyan támogatja a piacszerzést?

Ezek a beruházások is elsősorban az exportkapacitásunk növelését szolgálják. Az új üzem­csarnokba ehhez fejlettebb gyártási technológiát és többletfunkciókat nyújtó berendezéseket vásárolunk. Ezek újfajta termékek előállítását is lehetővé teszik, egyúttal a gyártókapacitásainkat is a két-háromszorosára növelik bizonyos területeken. A kapacitás növelése egyértelműen az export miatt szükséges, mivel a hazai ügyféloldalon nem látunk ekkora mértékű igénynövekedést.

A pandémia számos iparágban felgyorsította a digitalizációt.

Az ANY nyomda számára mekkora kihívással jár ez?

A digitalizáció már régóta része a nyomda mindennapjainak, elég arra gondolni, hogy sok-sok terabyte adat fordul meg nálunk egy évben, de csipes személyigazolványunk is sok digitális funkciót hordoz. Olyan biztonsági termékeket és megjelöléseket is készítünk, amelyekhez digitális eszközök tartoznak. Ha egy dologgal kellene jellemeznem a társaságunkat, az az állandó fejlesztés: egy évben 365 napot fejlesztünk. Nem a 225 munkanapról beszélek, hanem az év összes napjáról.

Milyen újításokról van szó?

Okmánybiztonsági laborunk szabadalmaztatott fejlesztéseivel a magyar mellett a nemzetközi piacokat is megcélozzuk. A termékek és a hozzájuk kapcsolódó biztonsági megoldások fejlesztése folyamatos, munkatársaink szakértelme, tudása nemzetközi szinten is elismert. Jelen pillanatban két innovációval vagyunk készen, egy harmadik pedig befejezés előtt áll. Ezek olyan okmánybiztonsági megoldások, amelyek reményeink szerint nagyon gyorsan kézzelfogható termékekben is megjelennek. Tudomásom szerint mi vagyunk az egyetlen útlevélgyártó, amely az útlevélborítón színes grafikát képes megjeleníteni. A világ első ilyen úti okmányát Vanuatunak készítettük, de már többen érdeklődnek iránta.

Terveznek akvizíciókat is?

A felvásárlásokat mindig fontos opciónak tartottuk, így ebben is gondolkodunk. A digitalizáció irányába mutató fejlesztésekre törekszünk, hiszen meglévő biztonsági termékeink digitális verziói iránt nő az igény a személy- és termékazonosításban egyaránt. Gondolkodunk azon, miként kerülhetnek a társaságunkhoz azok a kiegészítő informatikai funkciók, amelyekre szükségünk van. Ebben akvizíciós lehetőségeket is mérlegelünk.

A tőzsdei cégek körében népszerű a jegybank Növekedési kötvényprogramja (NKP). Önök fontolgatnak kötvénykibocsátást?

A társaság stabil pénzügyileg, ezt a számok is alátámasztják. Beruházásainkhoz pályázati támogatást is sikerült elnyernünk. Megvizsgáltuk az NKP-konstrukciót, ha a jövőbeli fejlesztéseinkhez illeszkedik, akkor ezt a lehetőséget is fontolóra vesszük.

A befektetők stabil osztalékfizető papírként ismerik az ANY Biztonsági Nyomdát, idén azonban a pandémia felülírta a számításaikat. Jövőre visszatérnek az osztalékfizetéshez?

Mindannyiunk érdeke, hogy a társaság a megszokott működési rendben növekedjen, és megfeleljen a munkatársak, az ügyfelek és a tulajdonosok elvárásainak. Ezen dolgozunk, s az igazgatóság ezt szem előtt tartva tesz javaslatot az osztalékról a közgyűlésnek, amely majd kimondja a végső szót a kérdésben.

Az Aegon csoport Magyarországról való kivonulása átrendezheti a részvényesi struktúrát?

Az Aegon 13 százalékos tulajdonos a társaságban, ez egy számunkra is friss történet, az egyeztetések jelenleg folyamatban vannak.