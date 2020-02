Extra osztalék vagy akvizíció jöhet

A Masterplast csoport árbevétele

7 százalékkal, 25 millió euró fölé nőtt a december végével zárult tavalyi utolsó negyedévben.

A forgalom dinamikájánál jelentősebben javult a társaság hatékonysága, az EBITDA csaknem negyedével, az üzemi eredmény pedig bő 70 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az adózott eredmény 45 százalékkal múlta felül a bázisidőszakét, így 660 ezer eurós nyereséget könyvelhetett el az építőipari társaság. A legnagyobb súlyú hazai piacon 12 százalékos volt a forgalombővülés az év végén, az exportországok közül Romániában, Szerbiában, Ukrajnában és Szlovákiában is magasabb árbevételt realizált az építőipari társaság.

A gazdasági és iparági környezet nemcsak itthon, hanem Közép-Európában is támogató volt, miközben a devizaárfolyamok is számunkra kedvezően alakultak. A kiemelkedő egész éves eredmény emellett annak is köszönhető, hogy saját gyártásunk mennyiségi bővülése javuló eredményességgel párosult