Idén elég lehetett, jövőre viszont már kevés lesz a buy-and-hold stratégia

Kisebb esélyt lát Saághy Pál, az OTP Bank senior treasury üzletkötője arra, hogy az idén látott, kiemelten magas részvénypiaci hozamok 2020-ban is megismétlődjenek. Bővülhet viszont a hazai és a nemzetközi részvény- és devizapiacokon aktív hazai magánbefektetői kör, amelynek a vélhetően visszatérő volatilitással is szembe kell néznie.

Mintegy 25 százalékkal emelkedtek idén a vezető amerikai indexek, vagy éppen a frankfurti DAX, az egyedi részvények között pedig például az OTP még ennél is nagyobb hozamot biztosított az év elejétől számítva. Mennyire sikerült a trendeket kihasználniuk az OTP Bank lakossági ügyfeleinek?

Néhány kivételtől eltekintve mindenki jól járt, aki részvényekbe fektetett. A magánbefektetői ügyfélkörünk egy része a kisebb kapitalizációjú hazai részvények kereskedésében is aktív, ezen papírok mindkét irányban jókora mozgásokat produkáltak. Érdemes volt devizában is diverzifikálni a részvényportfóliót, sok ügyfelünk meg is tette ezt, hiszen a forint gyengülésével a külföldi részvényeiken devizaárfolyam-nyereség is keletkezett.

Melyik külföldi piacokat kedvelik a lakossági befektetők?

Alapvetően az amerikai blue chipekkel és a német részvényekkel kereskednek. Nagyobb kitekintés ritka, a többségük például az ázsiai piacokat is egzotikusnak és egyúttal kerülendőnek tartja. Vannak persze ázsiai országokhoz köthető egyedi részvénysztorik, tipikusan ilyen az Alibaba, amely az amerikai tőzsdéken is elérhető (ADR-ek formájában). Az Egyesült Államok részvénypiaci kínálatából egyértelműen a FAANG-papírokat (Facebook, Amazon, Apple, Netflix és Google) favorizálják a hazai magánbefektetők, legalábbis az OTP ügyfelei.

A magánbefektetők mely kisebb és közepes kapitalizációjú hazai részvényekkel kereskednek előszeretettel?

Egy kisebb hányaduk kifejezetten szívesen kereskedik az akár extrém volatilitással forgó papírokkal, gondolhatunk itt az Est Media- vagy épp a Nutex-részvényekre. Ezeket a mi elemzőink nem követik, így ajánlást sem fogalmazunk meg. Emellett az látható, hogy a BÉT elemzői programjának kifejezetten pozitív a fogadtatása, ebből a kisbefektetők számának a növekedésére következtetünk.

Az egész interjút elolvashatja Világgazdaság pénteki számában