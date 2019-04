Mozdulatlan maradt reggel a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,78 pontos emelkedéssel, 42 216,13 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest 0,01 százalékkal erősödött.

Varga Zoltán kommentárjában kifejtette:

a vezető részvények közül érdemes figyelni az OTP-re, a bankpapír árfolyama a 12 800 forintos szint felett tudott zárni, így hamarosan ismét elérhető lehet a 13 000-13 200 forintos tartomány.

A Richternél az 5400 forintos szint áttörésével szabaddá vált az út az 5500 forint elérése előtt, de később akár további emelkedés is jöhet. A Mol egyelőre megakadt a 3300 forintos szint közelében, de a szakértő szerint itt is valószínűbb az emelkedés a következő napokban. A Magyar Telekom árfolyamában nincs érdemi változás, továbbra is sávozó mozgást végez a 460-475 forintos zónában.