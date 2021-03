Növekedési fordulat előtt a Schaeffler és a Knorr-Bremse

Több mint 7 százalékos forgalombővülésre számít idén az autóipari és a gépipari cégeknek alkatrészeket szállító frankföldi Schaeffler, a válság előtti szintet azonban saját előrejelzése szerint is csak jövőre érheti el a konszern. A termékeit részben hazánkban is gyártó társaság növekedésében egyebek mellett várhatóan fontos szerepet kapnak a hibrid meghajtó egységek és az e-autókhoz készülő villanymotorok is.

Egyre ígéretesebben alakul számunkra az e-mobilitás területe, nem véletlen, hogy tavaly 2,7 milliárd euró értékben kaptunk rendeléseket, pedig eredetileg csupán 1,5-2 milliárd euróval számoltunk

– mondta el a német DPA hírügynökségnek Klaus Rosenfeld vezérigazgató. Majd hozzátette, 2021-ben már 3 milliárd euróra emelték a mércét.

Tavaly a Schaeffler főként a járvány és az átszervezések következtében 424 millió eurós veszteséget halmozott fel, miután 2019-ben még 428 millió euró volt a nettó nyeresége. A bevétel 10,4 százalékkal, 12,6 milliárd euróra zsugorodott, míg munkavállalóinak létszáma 5,1 százalékkal 83 ezerre csökkent. Egyedül Kínában tudott növekedni a társaság, ahol közel 9 százalékkal nagyobb bevételre tett szert. A cég a veszteség ellenére 25 eurócent osztalékot fizet.

A Magyarországon szintén jelenlévő Knorr-Bremse a 2020-as visszaesés után ugyancsak növekedést vár ebben az évben. A derűlátás alapja, hogy az utolsó negyedévben 5 milliárd eurós rekord rendelésállományt gyűjtött a fékrendszerek, valamint a vasúti berendezések gyártásában globálisan is piacvezető vállalat, amelynek többségi tulajdonosa, Heinz Hermann Thiele idén hunyt el. A fordulat jelentős, hiszen éves szinten még közel 9 százalékkal estek a rendelések.

Egészen pontosan egyébként a vállalat a tavalyi 6,1 milliárd eurós árbevétel helyett 2021-ben már 6,5-6,9 milliárd euróval számol, EBITDA-marzsát pedig 17,5 és 19 százalék közé lőtte be.

A most lezárt üzleti évben a cég forgalma 11 százalékkal, EBITDA-rátája pedig 19,2 százalékról 18 százalékra csökkent, így az EBITDA közel 17 százalékkal 1,1 milliárd euróra zuhant. Az utolsó negyedév minden tekintetben jobban sikerült, a bevételek év/év bázison már csak 3,5 százalékkal, az EBITDA pedig – 19,3 százalékos marzs mellett – 12,6 százalékkal esett vissza. Adózás után a Knorr-Bremse éves profitja 16 százalékkal, 532 millió euróra csökkent. Egy részvényre jutó nyeresége (EPS) 3,07 euró lett.

Amúgy a szintén fékgyártással foglalkozó Brembo, amely a Knorr-Bremse egyik legnagyobb riválisa 2020-ban a bevételeit 4,5 százalékkal, 649 millió, nettó profitját pedig 17,5 százalékkal, 65 millió euróra növelte

– derült ki az olasz cég ma publikált beszámolójából. Kora délutánig a Schaeffler részvényei 5 százalékkal, míg a Knorr-Bremse papírjai 1 százalékkal gyengültek.