Óriási lehetőségek a kispapírok előtt

A Masterplast mellett a Rába és a CIG árfolyama is előreszaladt az elemzői várakozásokhoz képest, összességében így is számos hazai kispapírnak van kilátása két számjegyű felértékelődésre a közeljövőben.

Az első három negyedév vállalati eredményeinek tükrében összességében továbbra is kedvezőnek látják a kis és közepes tőzsdei cégek árfolyamkilátásait az elemzők, a zömében stabilan hagyott, illetve szerény mértékben felsrófolt árfolyam-várakozásokat azonban néhány esetben már felülírta a piac.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) piacfejlesztési programjában részt vevő tizenöt társaság közül az Appeninn és a BIF nem tett közzé harmadik negyedéves üzleti beszámolót, az AutoWallis, az OTT-One és a Zwack legfrissebb időközi eredményének értékelésével pedig még adósok az elemzők. A többi társaság célárán sem sokat faragtak, az ANY Biztonsági Nyomda és a PannErgy néhány forinttal alacsonyabb árcédulát kapott, magasabb árfolyam-várakozásokat pedig csupán a Masterplastra és a Rábára jeleztek a szakértők.

Az építőanyag-gyártó vállalatot a rekordot rekordra halmozó negyedéves eredmény után 885 forintról 929 forintra árazta át az MKB Bank, a Rába célárát pedig december elején emelte 891 forintról 1197 forintra az OTP elemzője. A két Prémium kategóriás cég az elmúlt időszak legjobban teljesítő hazai papírjává lépett elő, árfolyamuk jelentősen előreszaladt a konzervatív értékbecslésekhez képest.

A Masterplast kiemelkedő ralija révén már bő 40 százalékkal haladta meg az MKB várakozását, a szerdai 1600 forintos záróár pedig már Tibor Dávid elnök-nagytulajdonos és a Dr. Kalliwoda Research egyaránt kétezer forint körüli várakozásaihoz áll közelebb. A december elején ugyancsak hegymenetbe kapcsoló Rába a befektetők hét eleji profitrealizálása után is mintegy 7 százalékkal múlja felül az elemzői értékbecslést. A célárnál magasabb szinten forognak a CIG Pannónia és a Zwack papírjai is, az előbbinek 10 százalékkal, az utóbbinak pedig majdnem 8 százalékkal kellene ereszkednie a mostani szintekről, hogy beváltsa a szakértők jóslatait.

A helyenként túl óvatosnak bizonyuló árfolyam-várakozások ellenére bőven akad vételi jelzés a magyar parketten forgó kis- és közepes papírokra. Az ANY Biztonsági Nyomdát a Wood & Company, a Rábát az OTP elemzője minősítette fel tartásról vételre, más társaság papírjainak ajánlása pedig nem változott az első három negyedéves eredményt figyelembe véve, így

a BÉT elemző-árjegyzői programjában részt vevő tizenöt cég közül tizenegyet vételre javasolnak a szakértők. Tartás, illetve semleges ajánlás csak a Zwack és a CIG papírjaira vonatkozik, az Appeninn és a BIF részvényeire pedig nincs érvényben ajánlás.

A tizenötös mezőnyből hat cég részvényei drágultak az idén, a legnagyobb ralit a Masterplast szállította, amelynek értékeltsége több mint kétszeresére nőtt, de közel jár a duplázáshoz a nagytulajdonost váltó CIG Pannónia is. Tíz százalék körüli felértékelődésével ugyancsak a kifejezetten jól teljesítő kispapírok közé tartozik az Alteo, a Rába és a Waberer’s is. Ezzel szemben nagy év végi hajrára lenne szüksége az év közben értékeltsége negyedét-harmadát elvesztő Appeninn-nek, Opusnak és Graphisoft Parknak is, hogy enyhítsék a befektetők fájdalmát. A 2020-ban 40 százalékkal zuhanó OTT-One részvényeseinek egyelőre csak az nyújthat némi vigaszt, hogy az elemzett cégek közül a szakértők a technológiai kispapírtól várják a legnagyobb, mintegy 90 százalékos ralit.