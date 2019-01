Pluszban kezdte a hetet a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 73,09 pontos emelkedéssel, 40 218,27 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest 0,18 százalékkal erősödött.

A pozitív nemzetközi hangulat befolyásolhatja a kereskedést a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn a távirati irodának nyilatkozó piaci szakértők szerint. Bosnyák Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. részvény elemzője kommentárjában közölte, a hétfő hajnali ázsiai eufória átgyűrűzhet a magyar piacra is.

Az elemző szerint a pozitív hangulatból legfőképpen a Richter profitálhat, amely várhatóan folytathatja emelkedését. Az OTP-nek megálljt parancsolhat a 11 850-nél elhelyezkedő történelmi csúcsa – mutatott rá.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője elmondta: az ázsiai kereskedés és a nagy piacok határidős indexei is azt mutatják, hogy a piacok pénteki jó teljesítménye folytatódhat.

A BÉT-en a nemzetközi befektetők kedvező hangulata lehet az irányadó, a lelkesedés a magyar piacon is kitart – összegezte. Az elemző szerint a Magyar Telekomra érdemes odafigyelni, amely múlt héten a legjobb teljesítményt nyújtotta. Az OTP esetében fordulat következhet be szerinte is, miután a papírok értéke a mindenkori csúcs közelébe emelkedett.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 472,58 pontos, 1,19 százalékos emelkedéssel, 40 145,18 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forint volt.