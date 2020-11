Szívesen kockáztattak a befektetők

A pandémia európai terjedése és az azt kísérő tőkepiaci korrekció ellenére októberben csaknem hetvenmilliárd euróért vásároltak befektetési jegyeket az európai megtakarítók. A részvényalapok mellett a kevésbé rizikós pénzpiaci termékek iránt is nőtt a kereslet.

A koronavírus-járvány második hullámának erősödése sem vette el az európai befektetők kedvét a kockázatos eszközöktől, a tőkepiaci korrekcióban sokkal inkább a vételi lehetőséget keresték októberben – világít rá a Refinitiv Lipper pénzügyi adatszolgáltató havi összeállítása, amely szerint

a kontinens befektetési alapjai­ba csaknem 70 milliárd euró friss tőke áramlott, jócskán több, mint az előző két hónapban összesen.

A piaci környezet az ősz derekán ismét negatívra fordult, ahogy a pandémia második hulláma elérte a legnagyobb európai piacokat is, a befektetőket pedig az újabb lezárások gazdasági hatásai aggasztották. A félelmek dacára így is jelentős megtakarítások kerültek az alapkezelőkhöz, az alternatív alapok kivételével minden eszközkategória pozitív nettó értékesítéssel zárta a hónapot.

A nyugat-európai börzéken végigsöprő részvénypiaci korrekció ellenére „bestsellernek” ezúttal is a részvényalapok bizonyultak, amelyekből

több mint 30 milliárd eurónyit vásároltak, túlszárnyalva az ugyancsak kiemelkedőnek számító szeptemberi, 26 milliárd eurós volument is.

A globális részvényalapok kilencmilliárd eurót csatornáztak be a szeptemberi 10,4 milliárd után, ezzel ismét a diverzifikált eszköztípus volt a befutó, megelőzve a 7,7 mil­liárd dollárt begyűjtő brit részvényalapokat. Az amerikai részvényekből válogató portfóliókba az előző havi pénzmennyiség duplája, 6,4 milliárd euró érkezett, de egyre keresettebbek a kínai részvények is, az ilyen kitettséget biztosító alapokba 2,6 milliárd eurót helyeztek októberben. Az eurózónában jegyzett részvényekből válogató alapokból ezzel szemben 1,3 milliárd eurót váltottak vissza, ebben vélhetően a kontinensen élénkülő járvány is szerepet játszott.

A piacokat továbbra is övező bizonytalanságok miatt jelentős mennyiségű tőkét helyeztek el a megtakarítók a likvid, könnyen visszaváltható pénzpiaci alapokba is.

A második legtöbb friss forrás, 17,8 milliárd euró érkezett ide a hónap során, legutóbb három hónapja vásároltak ennél nagyobb tételben a kockázatmentesnek tartott terméktípusból.

A pénzpiaci szegmensben a legkelendőbbnek az euróbefektetések bizonyultak 22 milliárd eurós értékesítéssel, az angolfont-alapú pozíciókat pedig 3,5 milliárd euróval toldották meg, a dollárban jegyzett pénzpiaci befektetési jegyekből azonban újabb 8,5 milliárd eurós volumentől szabadultak meg.

A kötvényalapok értékesítése két és félszeresére, 17,4 milliárd euróra nőtt az előző hónaphoz képest.

A részvényekhez hasonlóan a kötvénypiacon is a globális kitettséget nyújtó alapokat részesítették előnyben a befektetők, ezekből 3,1 milliárd eurónyit vásároltak. Az európai eszközökkel szembeni averzió itt is megmutatkozott, az európai vállalati kötvényekbe fektető alapok 1,9 milliárd eurós tőkekiáramlással a legmellőzöttebbek közé tartoztak.

A többi eszközkategória kisebb mértékben, de ugyancsak vonzotta a megtakarítókat: az ingatlanalapok 1,8, a vegyes eszközök 1,5, az árupiaci alapok pedig 1,1 milliárd eurót szívtak fel. Az októberi 69,6 milliárd euróval együtt az idén már 376,5 milliárd euró vándorolt az európai alapkezelőkhöz. A legtöbb friss pénz, 229 milliárd euró a pénzpiaci, 72 milliárd euró pedig a globális részvényeszközökben talált helyet magának.