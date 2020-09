Szűken méri az osztalékot a Magyar Telekom

Az osztalékpolitika hiánya és a túlságosan szerény nyereség-visszaosztás miatt csökken folyamatosan a Magyar Telekom részvényeinek árfolyama az elemzők szerint.

Továbbra sincs jó formában a Telekom részvénye, folytatódik a három hete elkezdődött árfolyamlecsorgás a papír piacán. A Magyar Telekom árfolyama egyértelműen azért sereghajtó a régióbeli szektortársak mezőnyében, mert a többi céghez képest túlságosan szerény osztalékot fizet – mondta a Világgazdaságnak Nagy Nóra, az Erste Bank részvényelemzője. Hozzáfűzte: az alacsony eladósodottság és a magas cash flow ismeretében a befektetőket meglepte az osztalék csökkentése, hiába hivatkozott a cég az 5G-s kiadásokra.

Nagy Nóra kitért a vállalat esetleges részvételére is a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési kötvényprogramban, amit azért tart különlegesnek, mert a cég hosszú évek óta anyavállalata, a Deutsche Telekom hiteleit vette fel. A kedvező konstrukciójú hitelprogram a közelgő frekvenciamegújításra és a meglévő hitelek refinanszírozására szolgálhat, javítva a lejárati struktúrát is.

A Raiffeisen Bank elemzői egy, a napokban megjelent elemzésben még az osztalékpolitika hiányát és a cégnél megszokott, rendkívül óvatos osztalékfizetési hajlandóságot bekalkulálva is alulárazottnak tartják a Magyar Telekom részvényeit.

Ezzel együtt a távközlési szolgáltató részvényeinek célárát 490 forintról 427-re szállította le a bank, miközben a 360 forint körül ingadozó tőzsdei árfolyamra tekintettel tartásról vételre minősítette fel a papírokat. Az elemzés elkészítésekor a célár 18,6 százalékos felértékelési potenciált tartalmazott. A társaság részvényei a koronavírus-járvány kitörése óta 90 forinttal értékelődtek le, de az elemző szerint ennek nem a Covid–19, hanem az osztalékpolitika hiánya az elsődleges oka, ez egyébként a Raiffeisennél is önmagában 10 százalékos célárcsökkentést okozott.

A bank elemzői ebben a kérdésben a jövőre nézve sem túlzottan optimisták, úgy vélik, a menedzsment mindig megtalálja a magyarázatot a szűkmarkúságra, legközelebb talán megint a bizonytalan piaci helyzetre vagy éppen a 2021-es frekvenciaaukcióra hivatkoznak majd. Ekkor egyébként a Raiffeisen becslése szerint a Magyar Telekom 40 milliárd forintért újíthatja majd meg a 2022-ben lejáró, 900 és 1800 megahertzes frekvenciák használati jogát a következő periódusra.

Mindez már csak azért is sajnálatos, mert a pandémia idején a Magyar Telekom-részvény – külföldi szektortársaihoz hasonlóan – a befektetők mentsvára lehetne. Először is – a Raiffeisennél úgy gondolják – a cég malmára hajtja a vizet az egyre növekvő adatforgalom mind a mobil, mind a vezetékes hálózaton. Másfelől egyre halványul a Digi versenyképes mobilszolgáltatóként való megjelenésének a kockázata is, amióta a kedvező árazásáról ismert rivális kiszorult a hazai 5G-ből. Végül, de nem utolsósorban a magyar piacvezető távközlési cég részvényei 25 százalékos diszkonttal forognak a parketten a kelet-közép-európai versenytársak papírjaihoz képest az EBITDA-ra vetített vállalatiérték- (EV/EBITDA) mutató alapján számítva.

Ráadásul a cég egy tisztességes második negyedéves jelentést tett le az asztalra,

amelyben megerősítette éves bevétel- és EBITDA-prognózisát. Az sem kerülte el az elemzők figyelmét, hogy a korábban az előző évi szint közelébe várt beruházási ráfordítások esetében már 10 százalékos növekedéssel számol a Telekom igazgatósága, mivel a mind magasabb felhasználói igények kiszolgálása érdekében felpörgette optikai szálas hálózata kiépítését. Ez persze azt is jelenti, hogy a szabad készpénzállomány év elején becsült 5 százalékos bővülése helyett ezen a soron már csak stagnálásra számítanak.