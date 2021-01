Tajvani chipgyártók mentik meg az autóipart

Az autóiparban használatos chipek gyártására fókuszál a Taiwan Semiconductor Manufacturing. A vállalat termelésének új prioritását a tajvani gazdasági miniszter is megerősítette a Reutersnek, miután

globális chiphiány ütötte fel a fejét az autóiparban, emiatt több autógyártó is ideiglenesen a termelés leállítását jelentette be számos üzemében.

A miniszter hozzátette, hogy egyeztetett a TSMC bérgyár vezetőivel, akik elmondták, hogy teljes kapacitáson üzemel a chipgyár, ugyanakkor igyekeznek még a termelés optimalizálásával újabb kapacitásokat nyerni.

A chiphiány olyan autógyártóknál is fellépett mint a Volkswagen, a Ford, a Subaru, a Toyota, a Nissan és a Fiat Chrysler

– mondta a Világgazdaságnak Józsa Bence, az Equilor junior elemzője. Hozzátéve: a járványt követően a tavalyi évben több amerikai és európai autógyártó is a chiptermelés csökkentését kérte a TSMC-től, ami után a bérgyártó szabad kapacitásait más ügyfelek kötötték le, ugyanakkor az év második felétől kezdődően a korábbi chipkereslet visszatért az autógyártók részéről.

A napokban a Wall Street Journal arról írt, hogy az Intel részvényt is azért adta be a piac a kedvező gyorsjelentés ellenére, mert a vezérigazgató továbbra is ragaszkodik a chipek saját gyártásához, ám a Taiwan Semiconductors chipgyártónak jobb a technológiája.