Történelmi csúcsról jött vissza a BIF

Két kereskedési nap alatt összességében 23 százalékot emelkedett a BIF árfolyama, a lendület viszont csütörtökre már alábbhagyott.

A vártnak megfelelő forgatókönyv szerint alakult át szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) a Budapest Ingatlan (BIF) Nyrt., a részvényei mégis szárnyalnak és történelmi csúcson is jártak a SZIT nyilvántartásba vételének hivatalos bejelentése óta, igaz, a rali tegnapra már alábbhagyott. Az ingatlanhasznosító, -fejlesztő társaság december 27-én számolt be a jelentős adókedvezményekkel járó státusz megszerzéséről, aznap a hír nem hozott érdemi reakciókat a részvény piacán, a nap végén 2000 forintért is lehetett BIF-papírt vásárolni a tőzsdén.

Az igazi áttörés szerdán jött el, napközben limittel, 15 százalékkal 2460 forintra emelkedett a BIF-részvények ára, vagyis a napokkal azelőtti szintnél 23 százalékkal magasabb árfolyamon is gazdát cseréltek. Önmagához képest a szerdai forgalom is magas, 35 millió forint volt a BIF piacán. Csütörtökre mind a volatilitás, mind a forgalom a megszokott mederbe csúszott vissza, az árfolyam 2300 forint körül stabilizálódott, amely egyébként már meghaladja a társaságot követő MKB Bank szakértőinek 2290 forintos célárát.

Az MKB elemzése szerint az év eleji rali hátterében a SZIT-bejelentés áll, annak ellenére, hogy az a várakozásoknak megfelelően történt. Újabb, piacmozgató hír nem érkezett a társaságról – írták. A BIF fundamentumaival kapcsolatban sincs olyan változás, amely indokolttá tenné a célárfolyam módosítását az MKB részéről.

A következő kereskedési napokon arra is választ kaphatnak a részvényesek, élnek-e majd az ingatlanalapok az idei évtől fennálló lehetőséggel, hogy likvid eszközeik közé SZIT-részvényeket – így a BIF és a Graphisoft Park papírjait – is megvehetnek (utóbbi árfolyama idén nem mutat érdemi elmozdulást). Mindkét cég optimista várakozással tekintett a kormányrendeletre. Sajgál Gábor, a BIF üzletfejlesztési vezetője korábban azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, arra számít, hogy a 2018-ban jelentős mennyiségű friss tőkével gyarapodó hazai ingatlanalapok megvizsgálják majd a SZIT-részvények vásárlását.

A Világgazdaságnak adott december végi interjúban Bojár Gábor, a Graphisoft Park elnöke pedig arról beszélt, az intézkedés hatására remélhetőleg nőni fog a részvényük tőzsdei forgalma, Bojár az alacsony likviditást jelölte meg a Park-papírok alulértékeltségének fő okaként.

A SZIT-részvények remélt vevőjeként tekintett 17 hazai ingatlanalap vagyona november végére 1464 milliárd forintra emelkedett, vagyis mindössze egy hónap leforgása alatt 3,6 százalékkal (51 milliárd forinttal) gyarapodott a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének adatai szerint. Az ingatlanalapok ezzel 2018 első 11 hónapjában 400 milliárd forint friss tőkével gyarapodtak.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható