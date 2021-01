Van még tér a jól rajtoló kispapírok előtt

Begyújtották a rakétákat a hazai kisrészvények az év elején, a jelentős árfolyam-emelkedés mellett azonban még így is számos társaság alulárazott az elemzői célárak szerint.

Nem tudtak nagyon mellényúlni azok a befektetők, aki az év legelején hazai kispapírokból csemegéztek. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kis- és közepes cégei remekül rajtoltak 2021-ben, másfél tucatnyi társaság részvényével érhettek el két számjegyű hozamot a tőzsdézők, miközben a BUX index és a blue chipek ennél lényegesen szerényebb emelkedést mutattak. A hazai részvénykosár 3,5 százalékot erősödött január végéig, az OTP összességében stagnált, a Mol 2 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 5 százalékkal kapaszkodott feljebb. Erőt igazán csak a Richter demonstrált, amely 11 százalékos drágulással és új árfolyamrekorddal kezdte az évet.

A kisebb részvények többsége azonban még a gyógyszergyártónál is bőkezűbben jutalmazta a kockázatvállaló befektetőket.

A 2020-ban leggyengébben muzsikáló hazai részvény, az EHEP például rögtön 66 százalékkal pattant fel januárban. A tevékenység nélküli cégnél a nagytulajdonos Dunaújvárosi Vagyonkezelő kitárazását értékelhette pozitívan a piac. Az eplényi sípályát is üzemeltető Enefi 45 százalékkal drágult, részvényeire azt követően kaptak rá, hogy kiderült, egy jogerős bírósági ítélet nyomán a cég 3,3 millió euró kártérítésre számíthat a marosvásárhelyi önkormányzattól. A tavalyi év sztárrészvénye, a Masterplast újabb 18 százalékot adott hozzá az utóbbi hónapok ralijához, amiben az építő- és egészségipari anyagokat gyártó cég új kapacitásnövelő beruházásának bejelentése és a korábbinál ambiciózusabb növekedési céljai is szerepet játszottak.

A pesti börzén 2020-ban debütáló cégek papírjait szintén felfedezték maguknak a befektetők, a SunDell és a DM-Ker a két és félszeresére drágultak, s ezzel abszolút kiemelkednek a hazai mezőnyből.

Az ugyancsak újoncnak számtó Gloster kapitalizációja ezzel párhuzamosan csaknem a negyedével nőtt, igaz, ezekben a kispapírokban az egészen alacsony forgalom és kötési volumen is nagy kilengéseket tudott okozni.

Az optimistább piaci hangulatban akár konkrét céges hírek nélkül is bátrabban nyúlnak a befektetők a kisebb papírokhoz, ahogyan azt az Alteo és az AutoWallis példája is mutatja. Az azonos nagytulajdonosi körbe tartozó társaságok papírjai hasonló ütemben, mintegy negyedével drágultak az év elejétől. A piac az alapvetően stabil fundamentumokkal rendelkező zöldenergia-szolgáltató és az autókereskedő cég közötti lehetséges szinergiákat árazhatta be. Az OTT-One és a PannErgy kurzusát pedig egy-egy megerősített elemzői célár lendítette feljebb.

Korántsem biztos még, hogy a kisrészvények emelkedése ezzel véget ért, több kispapír ugyanis továbbra is alulárazott az elemzői célárak alapján.

A legnagyobb diszkonttal jelenleg az OTT-One és a Graphisoft Park forog, a technológiai cég és az irodaingatlanokat hasznosító társaság kurzusa a másfélszeresére hízhat szakértői becslések szerint. Az idei, 14 százalékos emelkedés után jócskán van még tér a PannErgy előtt is. A geotermikus energiát hasznosító társaság még majdnem 40 százalékos hozamot kínálhat az OTP Bank elemzése szerint.

Az Opus januári, 6 százalékos ereszkedése csak vonzóbbá tette a holding papírjait, az Equilor ugyanis a mostaninál 30 százalékkal magasabbra taksálja az értéküket, ráadásul a Titász áramszolgáltató felvásárlásának várható hatását egyelőre nem építette be modelljébe a brókercég.

Akár további 20 százalékos felértékelődés előtt állhat az AutoWallis és a BIF is, ahogyan két számjegyű növekedésre van kilátás a Waberer’s részvényei­nél is.

A Duna House, a Zwack és a CIG Pannónia papírjait ezzel szemben már valós értékükön árazhatja a piac, a Rába árfolyama pedig a várakozásokhoz képest jelentősen előreszaladt, a mostani szintekről egy 15 százalék körüli korrekcióval idomulna az elemzői árfolyamcélhoz.