Vártnál jobb jelentést tett közzé az OTP

Az elemzői konsznzust ugyan felülmúlta a bank adózás utáni eredménye, de ha kiigazítjuk a kockázati költségek felülbecslésével, akkor enyhén elmaradt az eredménysoron a várakozásoktól.

Minimálisan bár, de emelkedett éves alapon az OTP teljes bevétele és kamatbevétele az idei első negyedévben, míg a kockázati költségek jelentős zsugorodása miatt az adózás utáni eredménytételek jelentősebben emelkedtek a tavalyi első negyedévhez képest – mondta Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. Hozzátéve: az elemzői várakozásokat is sikerült felülmúlni, de ha kiigazítjuk a kockázati költségek felülbecslésével, akkor enyhén elmaradt a bank az eredménysoron a várakozásoktól.

A konszolidált árfolyamszűrt teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány az előző negyedévi 3 százalékos növekedést követően az első negyedévben 2 százalékkal bővült a szlovák leánybank értékesítésének kiszűrésével

– folytatta az elemző.

Még a koronavírus miatti lezárások sem törték meg a lendületet.

A legerősebb növekedési dinamika Magyarországon, Ukrajnában és Romániában volt, míg az orosz leánybanknál továbbra is csökkenés jellemző,

azonban annak üteme jelentősen csökkent. A gazdaságok újraindításával akár még fel is gyorsulhat a hitelkihelyezés, főleg annak tudatában, hogy a betétállomány dinamikusan növekszik.

A konszolidált nettó kamatmarzs javult negyedéves alapon (1Q 2021: 3,47 százalék, +5 bp negyedéves összehasonlításban). Döntően a magyarországi tevékenységnek köszönhetően, valamint az ukrán és orosz alapkamatemelések is segítették az OTP-t. Azonban a magyarországi javulás ideiglenes lehet, azt egy technikai elszámolás okozta, a betéti állomány növekedése a marzserózió irányába mutat Magyarországon is.

Pozitívum a műkődési költségek 2 százalékos csökkenése

– emelte ki Török Lajos. Az integrációs folyamat részeként a fiókhálozat 13 százalékkal csökkent, mely tartós megtakarításokkal is jár majd a jövőben. A legtöbb fiókot Bulgáriában zárták be, 133 egységet, míg Horvátországban 19-et Montenegróban pedig 13-at. Emellett az orosz leánybanknál történt jelentősebb leépítés, 800 főt is meghaladta, melyet a pandémia miatti mérsékelt üzleti aktivitás magyaráz, az ügynökök száma mintegy 600 fővel csökkent.

Mint mondta, a korábbi negyedévekhez hasonlóan az adózott eredményt az első negyedévben is alapvetően a kockázati költségek nagysága alakította. A negyedévben nem romlott a portfólió minősége, azonban amíg a moratóriumok fennállnak, addig nem is tudunk pontos képet kapni.

A portfólió stabilitása miatt a kockázati költségek 92 százalékkal csökkentek éves alapon.

Az első negyedévben az összes leány pozitívan járult hozzá a csoport eredményességéhez. A legnagyobb éves abszolút növekedést a magyar, a bolgár és az orosz operáció érte el. A korrigált profiton belül a leánybankok hozzájárulása 47 százalékra emelkedett, mely 16 százalékpontos éves emelkedésnek felel meg.

A járványhelyzet továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz, ezért a 2021-es évre való konkrét várakozásokat továbbra sem prezentáltak.

A bank az MNB tiltása miatt nem fizethet osztalékot a részvényeseknek 2021 szeptember 30-ig, illetve sajátrészvény-visszavásárlásba sem kezdhet,

azonban szeptember 30-át követően osztalékelőleg kifizetését az Igazgatóság mérlegelheti, a negyedévben is történt osztaléktartalékolás.

A mostani pozitív fejleményekhez az összes leány hozzájárult, azonban a moratóriumok miatt továbbra is jelentős a bizonytalanság a hitelállomány minőségével kapcsolatban. Pozitívum a nettó kamatmarzs negyedéves javulása, azonban az várhatóan ideiglenes lehet és középtávon a mostani alacsony szintről is erózió várható.

A mostani pozitív eredmények és az integráció részsikerei is arra ösztökélhetik a vezetőséget, hogy újabb akvizíciós célpontok után nézzenek akár már az idei évben

– tette hozzá Török Lajos.