Zsonglőrködtek az eurómilliárdokkal

Úgy tűnik, a magát a készpénzmentes fizetések specialistájaként hirdető Wirecard a valóságban is „készpénzkímélő” üzemmódban működött: a társaságnál 1,9 milliárd euró­nak nem lelik nyomát. A pénz mellett a felelősöket is keresik, miközben az árfolyam zuhan.

Pár óra alatt további 40 százalékkal zuhant tegnap a Wirecard fintech szolgáltató részvényárfolyama, miután kiderült, hogy több Fülöp-szigeteki egzotikus banknál (BDO Universal Bank és Bank of the Philippine Island) keresett 1,9 milliárd euró készpénz valószínűleg nem is létezik. A Moody’s egyszerre hat fokozattal rontotta a szolgáltató hitelminősítését, hiszen nemcsak a mérlegbeli hiányosságok húzzák mélybe a társaságot, hanem egy júniusban lejáró kétmilliárd eurós hitelkeret is a likviditási válság felé taszítja.

Markus Braun vezérigazgató még a múlt héten lemondott, ám arra csak most derített fényt a Bloomberg, hogy Braun 7 százalékos tulajdonrészét tőkeáttétellel, hitelből birtokolta. Ez az egyébként bevett finanszírozási forma akkor okoz gondot, ha a mögöttes részvény árfolyama zuhanni kezd: ilyenkor a biztosíték értéke töredékére esik, és a pozíciót legalább részben, de likvidálni kell. A piacra ömlő részvények újabb árfolyamzuhanást okoznak.

A botrány nem új keletű, de eddig sikerült kordában tartani. A német pénzügyi felügyelet (BaFin) 2019. február 18-án megtiltotta a cég részvényeire a short pozíciók nyitását. A cégvezetés ekkor még összehangolt támadást emlegetett, amellyel főként a Financial Times (FT) újságíróit vádolták. A BaFin az FT ellen vizsgálatot is indított, azzal vádolva a lapot, hogy a cikk megjelenése előtt kiszivárgott a tartalma, sőt a Bloomberg a brit hedge fund, az Odey Asset Management kiváló teljesítménye mögött is azt sejtette, hogy korábban értesült a rossz hírekről, mint az átlagbefektetők.

