20 éves a Vajda-Papír

Újabb és újabb régiókat hódítanak meg a Vajda-Papír Kft. termékei: a húsz éves, családi összefogással működő cég Skandináviától már Észak-Afrikáig exportál, miközben a hazai piacon is mind több területen válnak nélkülözhetetlenné higiéniai papírtermékei. A fejlődés töretlen, a cég vezetése pedig szemernyit sem enged filozófiájából: az ügyfelek elégedettsége mellett fontos a munkatársak megbecsülése és a környezet védelme is.

A Vajda-Papír Kft. Közép-Kelet-Európában és a Baltikumban is megszilárdította pozícióit. A második otthonának tekinthető Skandináviában hagyományosan jól teljesít. És már az észak-afrikai, valamint a közel-keleti piacon is megjelent. A bővülés ráadásul nem csak földrajzi értelemben érhető tetten: Magyarországon mind több ágazatban sikerül új partnerekkel együttműködnie, 2019-ben például a hoteleket, közintézményeket, ipari létesítményeket kiszolgáló közületi piac felé lépett a vállalat. Mindennek óriási szerepe van abban, hogy sikerült fenntartani a családi összefogással vezetett vállalat folyamatos, dinamikus bővülését, és – ahogyan Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető-igazgatója jelezte – a 2019-es évre is forgalomnövekedést irányoztak elő.

Annak persze, hogy a húsz éve indult – és ma már 500 embert foglalkoztató, a világ több mint 20 országába exportáló, közel 40 milliárd forint forgalmú – cég fejlődési íve ne törjön meg, sokféle feltétele van. Kulcsfontosságú a minőségi és folyamatosan megújuló termékkínálat – erre pedig aligha lehet jobb visszajelzés annál: ma már szinte nincs olyan hazai háztartás, ahol ne használnának a Vajda-Papírnál készülő higiéniai papírtermékeket. Ami pedig a megújulást illeti: a legfrissebb innováció a sok közül az, hogy a háztartási papírtörlők legújabb generációja már ún. gurigamentes verzióban, azaz középső papírhenger nélkül is kapható 2019 végétől. Így nem a fogyasztónak kell gondoskodnia a termékek közepén található, ún. guriga utóéletéről, hiszen az nem is kerül legyártásra, míg a régebbi fejlesztésű termékek esetében, jobb esetben a szelektív lerakóba, a komposztba vagy a csatornába kerülnek ezek az összetevők.

A sikerhez legalább ilyen elengedhetetlen a kellő számú és megfelelően képzett dolgozó, miközben a gazdaságban ma általános gond a munkaerőhiány. A Vajda-Papír Kft.-nél úgy számolnak, hogy ha a növekedés üteme a tervek szerint alakul, úgy tíz százalék feletti létszámbővülés várható a 2020-ban. Ez esetben már rövid távon száznál is több kollégával bővíthetnék csapatukat Budapesten és a világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzemének számító dunaföldvári gyárukban.

A Vajda-Papír Kft.-nél persze nem csak arra helyeznek hangsúlyt, hogy megtalálják a megfelelő munkatársakat, hanem megtartásukra is. Ennek pedig csupán egyik eleme, hogy a piaci folyamatokhoz igazodó béreket tudnak kínálni. Legalább ilyen fontos az, hogy a társaság a lehetőségein belül igyekszik alkalmazkodni a dolgozói igényekhez: a cégvezetés felismerte például, hogy a fiatalabbak jobban teljesítenek a rugalmas munkaidőben, így azokban a feladatkörökben, ahol ez megtehető, igazodnak ehhez. Ebbe a sorba tartozik a lakhatási támogatás is, több dolgozónak a gyár közelében biztosít lakást a cég.

Ez a fajta gondoskodó szemlélet nem véletlen a Vajda-Papír Kft.-nél. Vajda Attila így beszélt erről: „Mi családi vállalat vagyunk, büszkék vagyunk arra, hogy egy családból akár több generáció is hosszú távon elköteleződött mellettünk. Ezek erősítik a bizalmat a cég iránt. De természetesen az utazási, a lakhatási, valamint a meleg étkeztetés támogatása mind részei annak a programnak, amely azt segíti, hogy jól érezzék magukat nálunk a kollégáink.”