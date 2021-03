5 dolog, amiben más lesz az idei húsvét

Ismét itt a húsvét, a keresztények egyik legnagyobb ünnepe. Az Evangélium tanítása szerint miután Krisztust keresztre feszítették Nagypénteken, harmadnapra feltámadt. Ezzel a cselekedetével megváltotta a bűntől és szenvedéstől az emberiséget, valamint mennybemenetelével legyőzte a halált. A 2021-ben a húsvétot ismét másként tartjuk, a több évszázados hagyományoktól eltérően. A Covid-19 elleni intézkedéseket maradéktalanul be kell tartani az ünnep idején is. Kezdjük hát számba venni, hogy mik azok a szokások, amiken kissé módosítani kell.

Első változás: a húsvét időpontja (bár ez nem egy járványhelyzettől függ)

Hogy milyen napra esik húsvét vasárnap, az változó, hiszen egy mozgó ünnepről beszélünk. Tehát nem egy kőbe vésett dátumról van szó, ami évről évre mindig ugyanazon a napon van. Miért így működik? Mert a Nap és a Hold mozgását is számításba veszik, mikor kijelölik húsvét napját, ami általában közel esik a tavaszi nap-éj egyenlőség időpontjához. Ehhez a katolikus keresztények egy speciális képletet használnak, ami jelenleg nem egyezik más keresztények által használt időhatározóhoz. Ez a megoldás még a jövő egyházi képviselőire hárul, hogy egyesítsék a keresztényi világ embereinek húsvéti ünnepét.

Második változás: nem kötelező a templomi Istentisztelet

Március 8-tól beszűkül a nyilvános szentmisére járás lehetősége, a kor vívmányait felhasználva online Istentiszteleten vehetnek részt a hívek. Ugyanígy szünetel a gyóntatás is. A pénteki igeliturgia, a szombat esti húsvéti vigília, és a húsvét vasárnapi Istentisztelet megtartásának módjáról a helyi plébániákon kell érdeklődni.

Harmadik változás: népszokások

Szűk családi körben ünnepelni a húsvétot egyfajta áldásnak is felfogható. Közeli szeretteinkre koncentrálva elmélyülünk az ünnep jelentőségében. A népi szokásokkal tarkított hétfőt pedig kissé módosítva, de feldobhatjuk néhány ötlettel. Sok embernek a húsvéti készülődés nem a vallásgyakorlásról szól, hanem a hagyományok ápolásáról. Lehet ez a tojásfestés, vagy locsolkodás, ne felejtsük el, hogy nem teljesen kell lemondani ezen tradíciókról. Egy kicsit át kell alakítani őket, és máris itt van egy modernebb, 21. századi ünnep, amit talán gyermekeink is méltónak fognak találni ahhoz, hogy tovább örökítsék az unokáinkra. Arról viszont már most jó, ha tudunk, hogy a híres húsvéti látványosságok, locsolások és bemutatók elmaradnak az óvintézkedések bevezetése miatt.

Negyedik változás: terjed az egészséges menüsor

Amikor még a magyar lakosok döntő többsége nehéz fizikai munkát végzett, nem számított, hogy mennyi kalória van a húsvéti menüsorban. Minél táplálóbb, laktatóbb, annál jobban csúszott a család apraja-nagyjának, és a be-betévedő vendégeknek. A mai munkaköröket figyelembe véve nem biztos, hogy a hagyományos, kalóriával és zsírokkal teli étrend lesz a legtökéletesebb választás. Arra buzdítunk mindenkit, hogy reformálja meg az ünnepi menüsorát! A vásárlás előtt böngészhetünk olyan online felületeken, mint a Lidl akciós újság, így kockázatmentesen, előre választhatunk minőségi alapanyagokat! Legyen ünnepi sonka, főtt tojás, de hozzá minél több zöldséget fogyasszunk, akár köretként is. Csökkentsük a sütemények fogyasztását, vigyázzunk egészségünkre! De persze elképzelhető, hogy nem adjuk a fejünket új szokások, ételek kipróbálására. Ebben az esetben a tippünk a következő: menjünk ki a természetbe, kiránduljunk, kertészkedjünk, sétáljunk minél hosszabban.

Ötödik változás: húsvétkor most nincs „menekülés”

Gondolunk itt arra, hogy az utóbbi néhány évben egy nagy trend ütötte fel a fejét. Éspedig a húsvét időszakában zajló wellness-üdülés. Gyakran azok a családok, akik az egész húsvéti készülődést terhesnek érezték, befizették magukat egy olyan vendéglátóipari egységbe, ahol az egész hétvége ideje alatt teljes kényelmet élvezhettek, akár ételek-italok, akár pihenés terén. Ez idén szintén elmarad, viszont latba lehet vetni helyette a szakácstudományunkat, és a tradícióktól eltérő, ámde ünnepi menüt az asztalra varázsolni.

A tény az tény marad. 2020 húsvétjához nagyon hasonlatos lesz a 2021 is. A korlátozó intézkedések arra irányulnak, hogy védjék egészségünket. Jobban belegondolva, még ezek mellett sem kell teljesen lemondanunk a húsvéti készülődés örömeiről. Csak más módon érdemes megközelíteni őket.