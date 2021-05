A közhiedelemmel ellentétben az idősek nemcsak haszonélvezői a jóléti rendszereknek, hanem maguk is jelentős mértékben hozzájárulnak a nemzetgazdaság teljesítményéhez – derül ki a Nézőpont Intézet nemrégiben elkészült tanulmányából.

Az elemzés készítői minden olyan szakpolitikai intézkedés bevezetését megfontolandónak tartják, amely segít megőrizni, tovább erősíteni az idősek munkaképességét, egészségét, aktív gazdasági és társadalmi szerepvállalását. A koronavírus elleni harc rávilágított arra, hogy az idősek, az immunrendszer öregedése miatt, jobban ki vannak téve a fertőző megbetegedéseknek, mely közül néhány, például a súlyos tüdőgyulladást okozó pneumococcus fertőzés védőoltással megelőzhető. 1,2

Az idősek társadalmi és gazdasági szerepe megkérdőjelezhetetlen, egyrészt megkönnyítik az aktív korúak életét, másrészt maguk is jelentős mértékben járulnak hozzá a nemzetgazdaság teljesítményéhez. Ezért is kiemelten fontos az idősek aktivitásának, egészségének és munkaképességének megőrzése. Ehhez szükséges a betegségeket megelőző szemlélet elterjedése, valamint a különböző megbetegedések megelőzésére szolgáló vakcinák minél szélesebb körben történő elérhetővé tétele. A koronavírus okozta járványügyi helyzet is felhívta a figyelmet a védőoltásokkal megelőzhető légúti fertőző betegségekre, melyek kifejezetten az időskorúakat és a krónikus betegségben szenvedőket érintik. 65 év felett az immunrendszer természetes öregedése, illetve a társbetegségek jelenléte miatt még fokozottabb a hajlam a megbetegedésre, mely ilyenkor súlyosabb formában jelenhet meg, és sokszor kórházi kezelést is szükségessé tehet.1

A pneumococcus okozta tüdőgyulladás elleni védőoltás csökkentheti a megbetegedés kockázatát 3

Jelenleg a legnagyobb kihívást jelentő koronavírus ellen vannak már hatékony, biztonságos, széles körben elérhető vakcinák. Az idősek számára azonban a koronavírus-fertőzés mellett egyéb fertőzések is fokozott kockázattal járhatnak. Jól ismert ezek közül az influenza, de talán kevésbé a pneumococcus baktérium fertőzés, mely súlyos tüdőgyulladást és magas halálozással járó vérmérgezést okozhat időseknél. Hatékony védőoltások hazánkban is elérhetőek, amelyek felnőttek számára azonban államilag nem finanszírozottak.2 A pneumococcus okozta súlyos tüdőgyulladás időseknél gyakrabban igényel kórházi ellátást, súlyos esetekben intenzív ellátást, gépi lélegeztetést. Védőoltással bizonyítottan megelőzhetőek a vakcinában található leggyakrabban előforduló típusok okozta megbetegedések, illetve csökkenthető a kórházi ellátások száma, és ezzel együtt a halálozás is.3,4

Az élethosszig tartó immunizáció, ezen belül az idősek védelme a védőoltással megelőzhető betegségekkel szemben több nemzetközi szervezet célkitűzései között is szerepel: szakértők, érdekképviseleti szervezetek dolgoznak az idősek védőoltással biztosítható betegségmegelőzésén. Ez összhangban van a WHO 2030-as immunizációs törekvéseivel, mely szintén célul tűzte ki a védőoltások széleskörű elérhetőségének biztosítását az idősek között.5,6

Minden védőoltással megelőzött pneumococcus fertőzés csökkentheti a terhet a betegellátáson és hozzájárulhat a pontosabb és gyorsabb diagnózishoz. A WHO 2020 márciusában a koronavírus járványügyi helyzet kezelésére kiadott ajánlása és útmutatása szerint az idősotthonokban élőknek és ott dolgozóknak javasolt az influenza és a pneumococcus védőoltás felvétele.7 A hazai ajánlások szintén javasolják a pneumococcus elleni védőoltást 50 éves kor felett mindenkinek, ezen kívül a krónikus betegeknek, akik alapbetegségük miatt fogékonyabbak a súlyos pneumococcus fertőzésre, krónikus tüdő-, szív-, vese-, máj- és cukorbetegeknek, immunszupprimáltaknak.2

Ábra forrása: Nézőpont Intézet: A gazdaság egyik erős motorja az idős korosztály című elemzés, 2020- október 01. Elérhető: https://nezopont.hu/a-gazdasag-egyik-eros-motorja-az-idos-korosztaly/

A jelenlegi járványügyi helyzetben, amikor akár minden légzést segítő eszközre szükség lehet a koronavírus okozta megbetegedések kezelésére és a halálozás csökkentésére, a további addicionális súlyos pneumococcus okozta akut légúti megbetegedések megelőzése is segíthet az egészségügyi ellátó rendszer leterheltségén.

