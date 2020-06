Az energetika mellett fintech ötlet is nyert

A negyedik MVM EDISON startup versenyt a pandémiás helyzet miatt online rendezte meg a vállalat, ez azonban nem vett el az értékéből. A hét döntős csapat közül hármat is díjazott a zsűri, az idei verseny újítása az volt, hogy nemcsak az energetikai ötletek kaptak teret, hanem számos fintech és okosotthon megoldás is bemutatkozhatott – mondta a Világgazdaságnak Kóbor György, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója.

Hogy értékeli az idei MVM EDISON startup versenyt?

Az idei verseny nagyon különleges volt, mert a pandémiás helyzet miatt nem tudtuk a szokott módon megrendezni, minden online zajlott. Olyan jól sikerült azonban, hogy a kollégákkal arról beszélgettünk, akár a későbbiekben is szervezhetnénk ilyen módon. Így igazán innovatív volt, és mindenki alkalmazkodott a helyzethez, a versenyzők is ennek megfelelően készültek. Nagyon érdekes volt az egész verseny, jól felkészültek a csapatok, jók voltak a mentorok és a coachok, minden tekintetben azt gondolom, hogy elérte a verseny a célját. Az ötletek újszerűsége is jelenthet egyfajta minőségi ugrást a versenyben, ebben a tekintetben nem láttam jelentős elmozdulást, a korábbi években is magas volt a léc. A prezentáló csapatok azonban minden évben egyre összeszedettebbek, tisztábbak a szerepek, a prezentációk, nincs gond az időkeretekkel, tehát a startup versenyeket övező formai kritériumok egyre profibbak.

Miben volt más az idei verseny a korábbiakhoz képest, azon túl, hogy az egész online zajlott?

A szektorok éles határvonalai egyre inkább elmosódnak. Korábban a telekommunikációs szektor megjelent az energetikában, az energetika a bankszektorban, egyre nagyobb az átjárhatóság. Egyre fontosabb, hogy az ügyfelek mit gondolnak a szolgáltatókról, és a végén elképzelhető, hogy olyan szuperszolgáltatók lesznek a világon, amelyek adnak villamos energiát, gázt, banki szolgáltatást, és minden egyéb mást. Ez a szemlélet motivált minket abban, hogy ellépjünk attól, hogy kizárólag az energetikai kihívásokkal foglalkozzunk. A cél, hogy tágabbra nyissuk a kaput. Így idén már bekerültek a fintech megoldások is a versenybe, ahogy az okosotthon szolgáltatások. Valójában minden olyan megoldás megjelenhet a palettán, amely a kényelmünköz kapcsolódik és egyébként tömegszerű termék. Tehát olyan ötleteket is felkarolunk, amelyek nem egy, kifejezetten energetikai specifikus kihívásra keresnek megoldást, hanem amellett, hogy újszerűek, széles rétegekhez szólnak.

A személyes kedvence bekerült a top 3-ban?

Igen, a második helyezett lett a személyes kedvencem. Talán azért fogott meg a Piggy Banx, mert nem csak befektetőként, hanem szülőként és ezáltal ügyfélként is megszólított. A PiggyBanx egy olyan fintech applikációt fejlesztett, amely a 18 év alattiak megtakarítási céljait támogatja úgy, ahogy az a fiatalok és a gyerekek számára is befogadható, és a szülőket is bevonja. A cél, hogy környezettudatos, energiatudatos és pénzügyileg megfontolt generációk nőhessenek fel.

Négy évvel ezelőtt miért döntöttek úgy, hogy elindítanak egy startup versenyt?

Ez egy tudatos üzleti lépés volt. Az energetika egy több mint száz éves múlttal rendelkező iparág, amelyben sokáig nem történt semmi. A világ azonban elkezdett megváltozni, és ez több szempontból is más, mint a mi gondolkodásunk. Így két út állt előttünk: vagy megtanuljuk ezt az újfajta gondolkodást, vagy beengedjük azokat a gondolkodókat a világunkba, akik már eleve ilyen szemlélettel rendelkeznek. Mi a második mellett döntöttünk. Nem tudunk mindenhez érteni, és nem is kell. Másrészt pedig ez a hosszú ideig statikus világ nagyon megváltozott. Az elmúlt tíz évben kezdődött, ami az elmúlt öt évben egyre gyorsuló folyamatot jelentett, és 2030-ig még nagyon sok minden várható akár a brüsszeli döntések, akár a piaci változások miatt. Egy nehezen leírható holisztikus rendszer rajzolódik majd ki előttünk, amelyben meg kell tanulnunk jól és otthonosan mozogni. A startupok alapítóinak egészen más típusú megoldási mintáik vannak, mint nekünk, hagyományos gondolkodóknak. Tehát nekünk üzletileg nagyon fontos, hogy ezt a mentalitást beengedjük. Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez nekünk üzlet, szeretnénk pénzt csinálni a jó ötletekből. Nyilván ez egy kockázatos üzlet, hiszen tíz ötletből lehet, hogy csak kettő jön be, meg az is, hogy egy sem. De kellően nagy szám és jó szűrők esetén megtérül a ráfordításunk.

Hogy folytatódik a munka a startupokkal? Csak a döntősökkel dolgoznak együtt a későbbiekben?

Nem engedjük el a kezüket és a jó ötleteket sem, a közös munka pedig nem korlátozódik a döntősökre. A Smart Future Lab Zrt.-t éppen ezért hoztuk létre. A hozzánk jelentkező startupok különböző fejlettségi szinten állnak, találkoztunk olyanokkal is, akik csak idén januárban kezdtek el gondolkodni az ötletükön. Nekik is szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy tovább vigyék és fejlesszék a projektjüket. A mentorok továbbra is segíteni fogják őket a céljaik elérésében, és a versenytől függetlenül is nyitottak vagyunk a megkeresésekre.

Vannak olyan startupok, amelyek már következő körös befektetésnél járnak? Más befektetőkkel is társul a vállalat?

Nagyjából öt és tíz közé tehető azoknak a cégeknek a száma, amelyekkel már a második körös befektetés környékén járunk. De többekkel tartunk már egy szinttel magasabban a közös gondolkodásban. Természetesen nem zárkózunk el más befektetőktől sem, és egyáltalán nem ragaszkodunk a többségi tulajdonhoz sem. Ha magasabb a tulajdonrészünk egy projektben, az általában azt jelenti, hogy jobban hiszünk benne. Persze mindig az adott helyzet és a befektetési mozgástér szabja meg a lehetőségeinket. Fontos, hogy ne vesszenek el a jó ötletek.

A következő évi MVM EDISON versennyel kapcsolatban milyen várakozásai vannak?

Addig még lesz egy junior versenyünk is, amely gyerekeknek szól, és nagyon várjuk, hogy velük dolgozhassunk együtt – ez egy „szívünk csücske” projekt, nyilván mások az elvárásaink. Fontos azonban, hogy a gyerekeket is megszólítsuk. A következő évi versenyre vélhetően még többen jelentkeznek majd, hiszen tavaly valamivel többen, mint százan neveztek a versenyre, idén azonban már 220-an. Ez a rekord érdeklődés annak is köszönhető, hogy kinyitottuk a kapukat, és beengedtünk olyan témákat is, mint a fintech, vagy az okosvárosok. Mindez azért nagyon hasznos nekünk, mert sokszor azt is nézzük, hogy az összeállt csapat alkalmas-e más ötletek megvalósítására, illetve figyelünk arra is, hogy az egymáshoz logikailag kapcsolódó elemeket összekössük. A következő évre sok jelentkezőt várok. Az európai uniós szabályozásban sok újdonság jelenik majd meg, az idei döntőn is voltak az energiaközösségekhez kapcsolódó ötletek, és olyan is, amely a virtuális elszámolórendszerek világát vetítette elénk. Tehát sok izgalmas téma van terítéken, amelyeket Brüsszel elindított, az iparnak és a szakmának pedig le kell képeznie.

Milyen termékekre, ötletekre van szükség, milyen témákon gondolkodjanak azok, akik jövőre szeretnének elindulni az EDISON versenyen?

Szubjektív szempontokról tudok beszámolni: olyan termékeket szeretnék látni jövőre, amelyek széles rétegeknek szólnak. Nem arról van szó, hogy egy szakmaspecifikus helyzetre keresünk egy jó új megoldást, hanem olyan dolgokat, amelyeket a hagyományos villamosenergia- és gázszolgáltatás mellett egyfajta élménytermékként lehet kínálni az ügyfeleknek. Ezeket otthonszolgáltatásoknak hívjuk, más megközelítésben pedig kényelmi termékeknek. Hatalmas mennyiségű ügyfélkapcsolattal rendelkezünk, amit adottságként kezelünk, ugyanakkor sokat nem tudunk az ügyfelekről. Az tehát a szempontrendszerem, hogy a villamosenergia- és gázszolgáltatáson keresztül olyan termékekkel is eljuthassunk az ügyfelekhez, amelyek szerethetővé teszik, amit csinálunk. Egy élménycsomaggá szeretnénk formálni a szolgáltatásainkat. Ezért tetszett meg a PiggyBanx is, mert megtaláltam benne ezeket a szempontokat, játékos formában széles rétegeket tud megszólítani, de mégis egy olyan célrendszer mellett mobilizál, amely valahol a mi világunkhoz közel áll. Szakmailag ezeket a szempontokat tartom kulcsfontosságúnak.