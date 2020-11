Hogyan lesz a kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátásból hatékony vállalati egészségprogram?

Mindenki ismeri a kötelező üzemorvosi vizsgálatokat, de mit tehet egy munkáltató, ha ennél hatékonyabban segítené a dolgozók egészségének megőrzését? A válasz egy olyan vállalati egészségprogram lehet, amely magában foglalja a kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátás elemeit is. Ezáltal új szintre emelve a vállalati egészségmegőrzést a munkáltatók és a munkavállalók számára is.

Az emberek többsége aktív éveinek jelentős részét a munkahelyén tölti, így nyilvánvaló, hogy az egészségüket is alapvetően befolyásolják az ottani körülmények. Ennek ellenére a munkavállalók egészségügyi problémáira a legtöbb hazai munkáltató válasza kimerül a jogszabályok által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosításában. Ez gyakorlatilag a megszabott időközönként, illetve alkalmanként lefolytatott kötelező üzemorvosi vizsgálatokat jelenti. Az üzemorvosi vizsgálatok kétségkívül hasznosak, hiszen a munkaalkalmasság ellenőrzése mellett segítenek feltárni a különféle betegségeket, panaszokat, amelyekről az érintett dolgozó egyébként lehet, hogy csak jóval később szerezne tudomást. Számos munkáltató azonban ennél hatékonyabb megoldást szeretne az alkalmazottak egészségének megőrzésére.

Számukra fejlesztette ki a Fitpuli, az első magyar digitális vállalati egészségprogram megalkotója integrált, digitális vállalati egészségprogrammal támogatott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatását. De lehetséges-e, és ha igen, hogyan az eseti jellegű, kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátás kombinálása egy folyamatos, átfogó digitális vállalati egészségprogrammal? És milyen előnyöket tartogat egy ilyen konstrukció a munkavállalóknak, illetve a munkáltatóknak?

Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ dr. Fügedi Gergely, a Fitpuli operatív igazgatójának segítségével.

Üzemorvosi vizsgálatok újratöltve

Ha egy munkáltató igénybe veszi a Fitpuli digitális egészségprogramját, akkor a vállalat összes dolgozója hozzáférést kap a Fitpuli applikációjához. Ennek révén pedig, akár automatikus mérésekkel (az okostelefon, illetve egyéb aktivitásmérők révén), akár manuális bevitellel számos olyan adat rögzíthető, illetve számos olyan érték alakulása nyomon követhető, ami meghatározó az illető egészségi állapotára nézve.

Néhány példa a Fitpulival rögzíthető, illetve mérhető adatokra:

lépésszám,

aktív percek (mozgás),

testsúly,

pulzus,

vérnyomás,

vércukorszint,

alvásminőség,

vízbevitel,

hangulatnapló,

látás/hallásteszt és ezek eredménye,

a dolgozó által szedett gyógyszerek,

alkoholfogyasztási és dohányzási szokások,

családi anamnézis stb.

Ezeket az adatokat azután az üzemorvos (természetesen az orvos-beteg titoktartás keretein belül) lekérheti az egészségprogram nyilvántartási rendszeréből, és a munkavállalókat ezek ismeretében fogadhatja. Így az üzemorvos már a vizsgálat kezdetekor pontosan tudja, hogy a megjelenő dolgozónak milyenek a főbb értékei, a napi aktivitása, hogyan alszik, hogyan étkezik és így tovább.

Az orvos tehát anélkül, hogy találkozott volna a munkavállalóval, meg tudja állapítani, mely területen küzd kihívásokkal az egészsége terén. Így nem azzal megy el az idő, hogy az üzemorvosi vizsgálaton megismerje az alkalmazottat. Rögtön felteheti azokat a kérdéseket, amelyek az adatok alapján indokoltak, illetve elkezdheti az ezekből következő fizikai vizsgálatokat.

Az egészségprogram akkor sem áll le, ha a dolgozó kijött az üzemorvosi rendelőből – ekkor indul be csak igazán

A Fitpuli applikációja modulokból épül fel. Ezek a modulok lehetőséget adna rá, hogy mindenki a számára legszükségesebb terület(ek)re fókuszáljon. Néhány példa:

alvásminőség-javítás,

étkezés,

folyadékbevitel,

mozgás (pl. office gym, jóga, plank kihívás),

stresszkezelés,

dohányzásról való leszokás stb.

Akinek például alvászavarai vannak, az az alvásmodulban található tanácsokat, tippeket, programokat követi, akinek a mozgásra kell koncentrálnia, az a mozgásmodulra hagyatkozik és így tovább.

Ez lehetővé teszi, hogy minden dolgozó a saját egészsége szempontjából legfontosabb életterülettel foglalkozzon. Emellett az üzemorvosi vizsgálaton az orvos által megfogalmazott tanácsokat, javaslatokat is integrálni lehet az applikációba. Így nem pusztán a dolgozó saját erején, lelkesedésén vagy kitartásán múlik, mennyire tartja szem előtt az üzemorvos ajánlásait, ehhez az apptól is segítséget kap. Ezáltal sokkal könnyebben tudja hosszú távon is betartani, illetve elérni a kívánt értékeket.

Mint például az orvos által meghatározott:

kalóriabevitelt,

mozgásmennyiséget,

lépésszámot,

aktív perceket stb.

A következő üzemorvosi vizsgálaton az orvos már az előzőleg megfogalmazott javaslatok, illetve az azóta mért eredmények felhasználásával segítheti a dolgozó egészségének megőrzését. Ilyen magas szinten integrált munkahelyi egészségügyi rendszerre gyakorlatilag nincs példa napjainkban Magyarországon. (Külföldön pedig szintén nincs, mert a nyugati országok többségében nem kötelező a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat).

Fitpuli: előnyök a munkáltatóknak, a munkavállalóknak és játékos kihívás a nagyvállalatoknak

Arról, hogy milyen előnyöket tartogat a Fitpuli integrált egészségprogramja a dolgozóknak, már volt szó. Ugyanakkor egy fontos elemről még szót kell ejtenünk, ez pedig a Fitpuli appban található oktatási funkció.

Míg a hagyományos digitális egészségprogramok mérésre helyezik a hangsúlyt, addig a Fitpulinál részletes, tudományos kutatási eredményeken alapuló útmutatatások érhetők el. Ezekből kiderül az adott kihívás tudományos háttere, valamint hogy milyen eredménnyel jár az elvégzése. Ezek az oktatási modulok tehát érthetővé teszik, hogy miért érdemes az adott javaslatot vagy utasítást követni. Mindez egy eddig sosem látott mértékű védőhálót, gondoskodást és folyamatos támogatást jelent, amely növeli az általános jóllétet, illetve a munkahely iránti elköteleződést.

De a munkáltatóknak kínált előnyökről sem feledkezzünk meg, ezekről egyébként túlzás nélkül oldalakat írhatnánk tele. Terjedelmi korlátok miatt azonban most maradjunk a megfelelően kialakított, színvonalas egészségprogramok legfontosabb pozitívumainál:

A WHO adatai szerint segítségükkel 27%-kal csökkenthető a betegség miatt kieső munkanapok száma.

További kutatások szerint 5-11%-kal nő a termelékenység.

A megtérülési mutató (ROI, return on investment) 1,5-tól 4,2-ig szóródhat. Vagyis minden egyes, vállalati egészségprogramokra elköltött forint minimum 1,5 forintot fialt – de akár 4,2-re is növekedhet ez az érték.

A Gallup Intézet adatai szerint 70%-kal kevesebb táppénzes napjuk van azoknak a dolgozóknak, akik elégedettek és magasak a jólléti pontszámaik.

A Fitpuli applikációján keresztül arra is lehetőséget ad, hogy az egyes cégek személyi állománya versenyre keljen egymással. Az Union Biztosító Zrt. támogatásával, a HR Fest közreműködésében megvalósuló kezdeményezés keretein belül játékos kihívásra hívják Magyarország nagyvállalatait. A kiemelten teljesítő, egészségtudatos vállalatok között az első helyezett ingyenes, a további helyezettek pedig magas kedvezménnyel számított díjszabás mellett nyerhetnek teljeskörű foglalkozás-egészségügyi ellátást és egészségprogram-hozzáférést a 2021-es évre.