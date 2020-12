Sztártudósok mutatták be a jövőt a Future Talks powered by MVM eseményén

Mit tartogat számunkra a jövő? Kíváncsiak vagyunk? Hogyan definiálhatjuk a Mesterséges Intelligenciát? Miben változtatja meg az életünket? Mik a veszélyei? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a mesterséges intelligencia (MI) világhírű sztárszakértői a Future Talks powered by MVM nemzetközi online talk show-n. Kiderült, hogy ugyan emberi érzelme vagy erkölcse nem lesz, a legtöbb feladatot azonban el tudja majd végezni helyettünk a mesterséges intelligencia.

A mesterséges intelligencia összességében pozitív hatással lesz az emberiség életére, ugyanakkor komoly szabályrendszert kell kialakítani köré, hogy kordában tartsuk” – mondta Neil deGrasse Tyson világhírű asztrofizikus a Future Talks powered by MVM online interaktív talk show-n. A szakember szerint a szabályozott és folyamatos fejlődés a legfontosabb az MI szempontjából, amiben az országokat vezető kormányoknak van nagy felelőssége. Hasonlóan látja Stuart J. Russel, a kaliforniai Berkeley Egyetem professzora, aki szerint ki fog alakulni a mesterséges általános intelligencia (Artificial General Intelligence), ami az emberi fejlődés egyik nagy történelmi pillanata lesz. „Ha jól végezzük a munkánkat, akkor ez egy nagyon pozitív momentum lesz, korlátlan előnyökkel, az emberiség aranykorát hozhatja el” – tette hozzá. Buzsáki György, világhírű agykutató szerint ugyanakkor az emberi elme a lehető legbonyolultabb mesterségesintelligencia-eszköz. „Az elképzelhető, hogy a gépek bizonyos tekintetben okosabbak nálunk, de összességében biztosan nem azok. Ettől még nagyon távol vagyunk” – fogalmazott.

„Körbevesz minket, ott van a gépeinkben Az MI-vel szembeni bizalom meglehetősen alacsony szinten áll, ráadásul sokszor nagy a hisztéria is a téma körül. Sok szó esik az algoritmusokról, digitalizációról, de az embereknek kevés információjuk van arról, hogy mit jelent valójában a mesterséges intelligencia” – mondta Tilesch György, az esemény moderátora, az egyik legkeresettebb nemzetközi MI-szakértő.

Tehát körbe vesz bennünket, benne van a gépeinkben, információkat kapunk a szokásainkról ezt csinálja a mesterséges intelligencia. Mennyire megbízható? Ott van, de hétköznapi emberként milyen gyakran találkozunk vele például a gépjárművek példájánál maradva? Rengeteg példa van, amikkel a média nem foglalkozik.

Stuart J. Russell úgy látja, olyan gépeket alkotunk, amelyek automatizálják a különböző céljain elérésének módjait. Az önvezető autó például eldönti majd, hogy hogyan, milyen úton juttatja el utasát biztonságban a kívánt helyszínre. A közlekedés automatizálása kapcsán Kishonti László, az AImotive alapító-vezérigazgatója elmondta, a mesterséges intelligencia akár 20 éven belül már uralhatja a közlekedést. A következő 5-10 évben a piaci forgalomban lévő önvezető járművek esetében már lehet majd arról beszélni, hogy a jármű ki tud állni a parkolóból, de valódi, éles forgalomban önállóan részvevő járművekről ekkor még nem beszélhetünk. „Az önvezető autó elsődleges szempontja az lesz, hogy életben tartsák utasukat, és csak másodsorban gondolkodnak majd a leggyorsabb útvonalban. A gépek ugyanakkor gyorsabban gondolkodnak, jobban érzékelik a környezetet, mint az emberek, ezért az önvezető járművek elfogadottsága gyorsabban alakul majd ki, mint az MI más alkalmazási területei iránti bizalom.

A közlekedésen kívül a ma ismert munkakörök jó részét a gépek el tudják, vagy el fogják tudni végezni. Ma is van több olyan terület, ahol az MI jól alkalmazható: ilyen például a tartalomgyártás, ma már gépek írják az online hírek egyharmadát. De a gépek már festenek és verseket is írnak. Stuart J. Russel elmondta, a mesterséges intelligencia ma már képes tartalmakat szelektálni a Facebook vagyéppen a Youtube algoritmusa alapján. „Ez pedig óriási hatást képes gyakorolni, az algoritmusok bizonyos irányokba képesek terelni az embereket, néha akár extrém irányokba is” – fogalmazott.

